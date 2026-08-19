Η Τραμπζονσπόρ ψάχνει νέο μπαμ με Καρίμ Μπενζεμά

Η Τραμπζονσπόρ έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο και μετά τον Σαλάχ, θέλει να φέρει στην Τραπεζούντα τον Καρίμ Μπενζεμά.

Oι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να στρώσουν χαλί εκατομμυρίων και στον Γάλλο επιθετικό, με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιατζίζ Σαμπουντσούογλου, να υποστηρίζει ότι η Τραμπζονσπόρ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Καρίμ Μπενζεμά.

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Ο πολύπειρος επιθετικός φαίνεται ότι είναι “φευγάτος” από την Αλ Χιλάλ, γι’ αυτό και έχει προταθεί στην τουρκική ομάδα.

Να σημειωθεί ότι ο σύλλογος από την Τραπεζούντα βρισκόταν σε συζητήσεις με την Αλ Χιλάλ για την απόκτηση ενός άλλου επιθετικού της, του Ντάρβιν Νούνιες, δίχως να υπάρξει συμφωνία.