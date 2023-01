Στους “μπλε” ο Ζοάο Φέλιξ! Η Τσέλσι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού από την Ατλέτικο Μαδρίτης με μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, η Τσέλσι θα πληρώσει περίπου 10 εκατ. ευρώ “ενοίκιο” στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Ζοάο Φέλιξ . Ο 23χρονος ξεκίνησε τα επτά από τα 16 παιχνίδια πρωταθλήματος της Ατλέτικο, ενώ έχει πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 20 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο συμβόλαιο του 23χρονου επιθετικού δεν υπάρχει οψιόν αγοράς για την αγγλική ομάδα, ενώ δημοσιεύματα θέλουν την Ατλέτικο να προχωρά σε ανανέωση του συμβολαίου του Φέλιξ πριν τον δανείσει στους «μπλε».

«Η Τσέλσι είναι μια από τις σπουδαίες ομάδες στον κόσμο και ελπίζω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της, οπότε είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω στο Στάμφορντ Μπριτζ», δήλωσε ο Ζοάο Φέλιξ.

