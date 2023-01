Ο Ζοάο Φέλιξ φαίνεται ότι βρίσκεται μία “ανάσα” από τη μετεγγραφή του στην Τσέλσι, αφού οι Λονδρέζοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτησή του.

Η Τσέλσι εμφανίζεται να οριστικοποιεί το deal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, για το δανεισμό του Φέλιξ μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς ακόμη να έχει γίνει γνωστό αν θα υπάρχει οψιόν αγοράς και με πόσα χρήματα.

Ο ίδιος ο Πορτογάλος εξτρέμ όμως, φέρεται να “πίεσε” για τη μετεγγραφή του, μετά από σχεδόν 4 χρόνια στους “ροχιμπλάνκος” με 34 γκολ και 18 ασίστ, σε 131 συμμετοχές.

Chelsea are now in advanced talks to sign João Félix from Atlético Madrid on loan until June. Deal at final stages — no buy option clause discussed. 🚨🔵 #CFC



Fee will be more than €10m with salary covered and taxes. Talks accelerated after injuries and last game. pic.twitter.com/68q0hnG9CR