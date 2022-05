Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ολοκλήρωσε μία ακόμη εξαιρετική σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, αλλά έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα το συντομότερο δυνατό.

Ο Πολωνός πρώτος σκόρερ και φέτος στην Bundesliga, έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, αλλά οι “Βαυαροί” αναμένεται να τον παραχωρήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι έναντι ενός ποσού της τάξης των 35-40 εκατομμυρίων ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα εμφανίζεται μάλιστα ως το φαβορί για την απόκτησή του, αλλά νέα δημοσιεύματα θέλουν την Τσέλσι έτοιμη να τον… κλέψει με μία καλύτερη πρόταση στην Μπάγερν Μονάχου, αν προλάβει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.

Chelsea could rival Barcelona for the signing of Robert Lewandowski 🔵 pic.twitter.com/OjTDTbN3jr