Ο Ένγκολο Καντέ συνεχίζει τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις και στο Euro 2020 με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους μέσους του κόσμου αυτή τη στιγμή.

Η Τσέλσι φέρεται έτσι έτοιμη να τον επιβραβεύσει με νέο πολυετές συμβόλαιο, το οποίο και θα του προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές για να τον διατηρήσει στο “Στάνφορντ Μπριτζ” και πολύ μετά το 2023, οπότε και λήγει η τρέχουσα συμφωνία του με τους “μπλε του Λονδίνου”.

Ο Καντέ έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και το Champions League με την Τσέλσι, ως ένας από τους πλέον κομβικούς παίκτες της ομάδας και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, η συνεργασία των δύο πλευρών θα συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Chelsea will offer N’Golo Kanté a new contract, planning to open negotiations in the next months – “no rush” as the relationship with N’Golo is great. 🔵 #CFC



He wanted to stay last summer after some ‘complicated’ weeks and two bids received, Chelsea want to reward Kanté.