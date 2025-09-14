Η Τζαμάικα πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα και ο Γιουσέιν Μπολτ «τρελάθηκε» στην κερκίδα

Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά τη δική του τελευταία επιτυχία στα 100 μέτρα, ο Γιουσέιν Μπολτ είδε την Τζαμάικα να “σαρώνει” στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο και πανηγύρισε την κατάκτηση του χρυσού και του ασημένιου μεταλλίου.

Με τον ίδιο τον Γιουσέιν Μπολτ στην κερκίδα, ο Ομπλίκε Σέβιλ μπήκε στα… παπούτσια του και τερμάτισε πρώτος στα 100 μέτρα, πανηγυρίζοντας τη νίκη και το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Ομπλίκε Σέβιλ ανέβηκε στην κορυφή με επίδοση 9.77 και δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82, για μία σπουδαία επιτυχία για την Τζαμάικα, η οποία οδήγησε και σε…. γλέντι του Μπολτ στην κερκίδα.

Η Τζαμάικα έχει έτσι πια και νέους παγκόσμιους πρωταθλητές στο στίβο.