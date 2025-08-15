Αθλητικά

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Οι δυο ελληνικές ομάδες βρίσκονται ένα βήμα πριν τη League Phase της διοργάνωσης
(ΦΩTO KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές και των δύο αγώνων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League.

Ο Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ θα σφυρίζει στο πρώτο ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα στην Κροατία, (21/8, 21:45), ενώ στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30) διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ.

Το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμπουνσπόρ (21/8, 21:00) θα το διευθύνει ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ στον επαναληπτικό στην Σαμψούντα (28/8, 20:00) θα σφυρίξει ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.

