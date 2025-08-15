Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές και των δύο αγώνων ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League.

Ο Σλοβάκο Ιβάν Κρούζλιακ θα σφυρίζει στο πρώτο ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα στην Κροατία, (21/8, 21:45), ενώ στη ρεβάνς της Τούμπας (28/8, 20:30) διαιτητής θα είναι ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ.

Το παιχνίδι του ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Σαμπουνσπόρ (21/8, 21:00) θα το διευθύνει ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, ενώ στον επαναληπτικό στην Σαμψούντα (28/8, 20:00) θα σφυρίξει ο Βόσνιος Ιρφάν Πέιτο.