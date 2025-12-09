Συμβαίνει τώρα:
Η UEFA αποθέωσε τον «Spiderman» Γιώργο Γιακουμάκη

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ είχε πανηγυρίσει σαν τον Spiderman το γκολ του με τη Γιουνγκ Μπόις
Γιώργος Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης πανηγυρίζει σαν τον Spiderman/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η UEFA σε ανάρτησή της αποθέωσε τον Γιώργο Γιακουμάκη για τον πανηγυρισμό του στο παιχνίδι με τη Γιουνγκ Μπόις, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε έυκολα με 4-0.

Ο λογαριασμός του UEFA Europa League στα social media ανέβασε ένα video με τον Γιώργο Γιακουμάκη να πανηγυρίζει με την χαρακτηριστική κίνηση του Spiderman, κάτι που όπως φαίνεται ενθουσίασε τους ανθρώπους της διοργάνωσης.

 

Ο Έλληνας επιθετικός έχει πετύχει δύο γκολ σε πέντε αγώνες του Europa League, με το ένα εξ αυτών να το πανηγυρίζει κινηματογραφικά. Στην Super League ο παίκτης του ΠΑΟΚ έχει 5 γκολ σε 13 αναμετρήσεις. Μάλιστα, στο ντέρμπι της 13η αγωνιστικής με τον Άρη πέτυχε δύο τέρματα και οδήγησε το «Δικέφαλο του Βορρά» στη νίκη.

