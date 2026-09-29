Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε έτσι το 2/2 στην φετινή Euroleague και κοιτάζει μπροστά της το τρίτο της εκτός έδρας ματς, κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.
Νωρίτερα, η Dubai BC έφτανε με τη σειρά της στην 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς έχοντας επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 94-87. Απ’ την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κάνει “σεφτέ” ούτε αυτή την αγωνιστική, χάνοντας με 94-82 στην έδρα της Αναντολού Εφές.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
2η αγωνιστική της Euroleague
Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 94-82
Dubai BC – Μπαρτσελόνα 94-97
Ζάλγκιρις Κάουνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ
Βαλένθια – Μπασκόνια
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου
Παρί – Παρτιζάν
Τετάρτη 30.09.2026
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας
21:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- Βιλερμπάν
Η βαθμολογία
Dubai BC 2-0
Ολυμπιακός 2-0
Παναθηναϊκός 1-0
Παρτίζαν 1-0
Βιλερμπάν 1-0
Φενέρ 1-0
Βαλένθια 1-0
Mπάγερν 1-0
Μπαρτσελόνα 1-1
Ζάλγκιρις 1-1
Εφές 1-1
Μπεσίκτας 0-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1
Ερυθρός Αστέρας 0-1
Μακάμπι 0-1
Βίρτους 0-1
Αρμάνι 0-1
Μπασκόνια 0-1
Παρί 0-1
Ρεάλ 0-2
3η αγωνιστική της Euroleague
Πέμπτη 01.10.2026
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
21:45 Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή (02.10.2026)
20:00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα
20:45 Φενέρμπαχτσε – Dubai BC
21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν
21:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο