Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να περάσει και από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 93-91. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε έτσι το 2/2 στην φετινή Euroleague και κοιτάζει μπροστά της το τρίτο της εκτός έδρας ματς, κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.

Νωρίτερα, η Dubai BC έφτανε με τη σειρά της στην 2η νίκη της σε ισάριθμα ματς έχοντας επικρατήσει της Μπαρτσελόνα με 94-87. Απ’ την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κάνει “σεφτέ” ούτε αυτή την αγωνιστική, χάνοντας με 94-82 στην έδρα της Αναντολού Εφές.

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2η αγωνιστική της Euroleague

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης 94-82

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 94-97

Ζάλγκιρις Κάουνας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 91-93

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Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Μπασκόνια

Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου

Παρί – Παρτιζάν

Τετάρτη 30.09.2026

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας

21:15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- Βιλερμπάν

Η βαθμολογία

Dubai BC 2-0

Ολυμπιακός 2-0

Παναθηναϊκός 1-0

Παρτίζαν 1-0

Βιλερμπάν 1-0

Φενέρ 1-0

Βαλένθια 1-0

Mπάγερν 1-0

Μπαρτσελόνα 1-1

Ζάλγκιρις 1-1

Εφές 1-1

Μπεσίκτας 0-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 0-1

Ερυθρός Αστέρας 0-1

Μακάμπι 0-1

Βίρτους 0-1

Αρμάνι 0-1

Μπασκόνια 0-1

Παρί 0-1

Ρεάλ 0-2

3η αγωνιστική της Euroleague

Πέμπτη 01.10.2026

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:45 Παρί – Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή (02.10.2026)

20:00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα

20:45 Φενέρμπαχτσε – Dubai BC

21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Παρτιζάν

21:45 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο