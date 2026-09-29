Αθλητικά

Σακίλ Ο’Νιλ και Εβάν Φουρνιέ είχαν θερμή αγκαλιά πριν το Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

Το τετ-α-τετ που είχαν στο παρκέ της "Zalgirio Arena"
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Με τον Σακίλ Ο’Νιλ να κλέβει τις εντυπώσεις, με τον “τρελό” του χαρακτήρα, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία, για τη 2η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ βρέθηκε στη “Zalgirio Arena” λόγω χορηγικής συμφωνίας, με τον θρύλο του NBA να ζει με την ψυχή του την όμορφη ατμόσφαιρα των Λιθουανών, πριν το τζάμπολ του αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και με τους παίκτες των δυο ομάδων να κάνουν προθέρμανση, ο Σακίλ Ο’Νιλ μπήκε στο παρκέ και -πηγαίνοντας προς τη θέση του- πλησίασε τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο θρύλος του NBA σκούντησε τον Γάλλο στην πλάτη και ο Φουρνιέ γύρισε, τον χαιρέτησε, με τους δυο άνδρες να μοιράζονται μια θερμή αγκαλιά.

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Αθλητικά
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