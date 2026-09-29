Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός 91-93: Τρεις ερυθρόλευκοι «δαίμονες» έφεραν το νέο «διπλό» των Πειραιωτών στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έβγαλε… ενέργεια και σκληράδα σε άμυνα και επίθεση μέσα στην “Zalgirio Arena” και -παρά την απουσία του Μιλουτίνοφ για ένα ακόμα ματς- κατάφερε να φτάσει στη νίκη. Η Ζαλγκίρις Κάουνας δεν μπόρεσε να βάλει “φρένο” στους Βεζένκοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ και ηττήθηκε στη Λιθουανία με 93-91, σε ματς για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Το φινάλε της πρώτης «διαβολοβδομάδας» θα βρει τους Πειραιώτες στην έδρα της Μπολόνια (01.10.2026, 21:30, Newsit.gr). Δείτε το live του αγώνα.

Έχοντα τεράστια ώθηση από τους φίλους της, η Ζαλγκίρις Κάνουνας μπήκε δυνατά στο ματς και έφτασε το σκορ στο 9-2. Ο Ολυμπιακός είδε τον Βαλαντσιούνας να βγαίνει για λίγο εκτός λόγω μικρού τραυματισμού, πήρε τα επιθετικά ριμπάουντ αλλά και βολές τις οποίες -όμως- δεν εκμεταλλεύτηκε εντελώς.

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Ο Βεζένκοφ τράβηξε τους Πειραιώτες στο σκοράρισμα, όπως και Τουμπέλις τους γηπεδούχους, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν κοντά στο σκορ και την Ζαλγκίρις Κάνουνας να έχει μικρό προβάδισμα (24-21 στο φινάλε του). Στα ευχάριστα για τους Πειραιώτες, το γεγονός πως ο Βαλαντσιούνας έφτασε τ δυο φάουλ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Φουρνιέ και Μοντέρο να περνάνε στο ματς. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν καλές άμυνες, ήταν σχεδόν αλάνθαστοι (είχαν μόλις ένα λάθος) και είδαν τον Γάλλο “αστέρα” και τον Εντιάι να σκοράρουν και να τους δίνουν το προβάδισμα (26-29 με τον Σενεγαλέζο να βάζει 5 σερί πόντους). Ο Μπράουν έβαλε 4 σερί πόντους και δεν επέτρεψε στους ερυθρόλευκους να… ξεφύγουν, παρά την απουσία του Βαλαντσιούνας.

Το ματς πήρε γρήγορο ρυθμό με την Ζαλγκίρις να κάνει επιπόλαιες επιθέσεις αλλά και τους Πειραιώτες να κάνουν λάθη. Οι γηπεδούχοι έκαναν νέο 5-0 με τον Τουμπέλις, αλλά το σερί τους έφτασε στο 9-0 και έφερε το 39-39, αναγκάζοντας τον Μπαρτζώκα να πάει τάιμ άουτ. Χωρίς αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια και με τον Έντουαρντς να τον “πληγώνει”, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το σκορ στο 44-44.

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Η Ζαλγκίρις μπήκε καλά στο 3ο δεκάλεπτο με τον Βαλαντσιούνας να παίρνει πάνω του προσπάθειες. Ένα σερί 5-0 της έδωσε ένα μικρο προβάδισμα (52-46), αλλά το “τρίποντο” του Βεζένκοφ (καλάθι και βολή) μείωσε τη διαφορά (52-49). Ακολούθησαν όμως δυο τρίποντα του Γουόρντ (52-55) και το καλάθι του Μοντέρο για το ερυθρόλευκο σερί (52-57). Οι γηπεδούχοι αμύνθηκαν και πάλι καλά και πέρασαν μπροστά στο σκορ (61-60) αλλά ο Βεζένκοφ ήταν αυτός που είχε πάρει το… όπλο του σε εκείνο το διάστημα και έστειλε τον Ολυμπιακό στο +1 της τρίτης περιόδου (63-64).

Ο Βαλαντσιούνας έκανε δύσκολη τη… ζωή των Τζόουνς και Χολ (με καλάθια και ασίστ), την τελευταία περίοδο, με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα ενός πόντου, πέντε λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα (71-72). Ο Εντιάι φάνηκε να να γίνεται “X-factor” αλλά ο Μπράουν έβαλε δυο τρίποντα και ο Έντουαρντ άλλο ένα, ισοφαρίζοντας δυο φορές. Οι άμυνες πήγαν… περίπατο και το προβάδισμα πήγαινε μία σου και μία μου, με τον Φουρνιέ να έχει σε αυτό το διάστημα δυο τεράστια τρίποντα. Οι Πειραιώτες μπήκαν στο τελευταίο λεπτό προηγούμενοι (88-90), οι βολές του Μοντέρο ανέβασαν τη διαφορά (88-92) αλλά το τρίποντο του Μπράουν κράτησε το σασπένς στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ έβαλε τις δυο βολές που κέρδισε, ο Μπράουν απάντησε με τρίποντο, ο Γάλλος έβαλε 1/2 πριν τη λήξη, ο Βεζένκοφ πήρε ριμπάουντ και κάπως έτσι “γράφτηκε” το τελικό 91-93.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 44-44, 63-64, 91-93