Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός 91-93 τελικό: Αγχωτικό πέρασμα από τη Λιθουανία για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague μακριά από την Ελλάδα, έχοντας αγώνα στην κατάμεστη έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.
Άστοχος στη βολή τη δεύτερη, ριμπάουντ ο Βεζένκοφ
2,9 για τη λήξη
Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ
Ολοκληρώθηκε το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα
15,1 για τη λήξη
Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο
25,2 για τη λήξη και η μπάλα στον Ολυμπιακό μετά από χαμένες επιθετικές προσπάθειες της Ζαλγκίρις - Τάιμ άουτ
4 λεπτά για τη λήξη
Τάιμ άουτ
Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ
Συμπλήρωσε 5 φάουλ η Ζαλγκίρις
5:30 για τη λήξη
Άστοχος στη βολή
Λάθος πάσα του Φουρνιέ
Χρεώθηκε με φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές για τον Χολ
Άστοχο τρίποντο ο Φουρνιέ
Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο
άστοχος ο Φουρνιέ σε ντράιβ
1:21 για το τέλος της 3ης περιόδου
3:11 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ του Τζόουνς και βολές για Βαλατσιούνας
Φάουλ και βολές για τον Έντουαρντς
6:30 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου
και μια βολή
Φάουλ και βολές για την Ζαλγκίρις
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Τουμπέλις με 10 πόντους (5/6 δίποντα) και Έντουαρντς με 11 πόντους ξεχωρίζουν από τη Ζάλγκιρις, που δεν έχει εκτελέσει βολή
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει 2 πόντους (1/2 δίποντα) σε εννέα λεπτά. Δεν έχει πάρει ριμπάουντ, έχει τρεις ασίστ, ένα λάθος και δύο φάουλ
Επίσης, έχει 12/15 βολές και 13 ασίστ για πέντε λάθη. Ο Φουρνιέ στους 8, οι Βεζένκοβ - Εντιάι στους 7, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στις έξι ασίστ από το πρώτο δεκάλεπτο
Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος με 16/23 δίποντα, αλλά και 0/11 τρίποντα
1:30 για το ημίχρονο
Επιθετικό φάουλ ο Φουρνιέ
Ο Ολυμπιακός προηγείτι έχοντας 0/4 σε προσπάθειες τριών πόντων
Άστοχος ο Φουρνιέ με λέι απ - Έχει φτάσει τους 8 πόντους
Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο
Τάιμ άουτ
7:47 για το τέλος του πρώτου μέρους
Φάουλ και βολές για τον Εντιάι
Βολές για τον Φουρνιέ
8:30 για το ημίχρονο
Πέρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και ο Μοντέρο
Άστοχος ο Φουρνιέ στο πρώτο του σουτ στο ματς
1:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου
2ο φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές ο Τζόουνς
Οι πρώτοι του πόντοι στο ματς
Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ
3:36 για το τέλος της 1ης περιόδου
Τάιμ άουτ
Φάουλ και βολές για τον Γουόρντ
Βολές για τον Βεζένκοφ
Φάουλ και βολές του Τζόουνς
Νέο άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόουνς η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού
Έγινε η παρουσιάση του Ολυμπιακού και ακολουθεί... χαμούλης για τους παίκτες της Ζαλγκίρις
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία)
Προφανώς το πρόσωπο της βραδιάς είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Ζάλγκιρις στη Euroleague
Αυτή είναι η πρώτη "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη -και πάλι εκτός έδρας- την Βίρτους Μπολόνια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague