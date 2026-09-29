Αθλητικά

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός 91-93 τελικό: Αγχωτικό πέρασμα από τη Λιθουανία για τους Πειραιώτες

Το φινάλε της πρώτης «διαβολοβδομάδας» θα βρει τους Πειραιώτες στην έδρα της Μπολόνια (01.10.2026, 21:30, Newsit.gr)
ΦΩΤΟ ROKAS LUKOSEVICIUS
2η αγωνιστική Euroleague - Γήπεδο: Zalgirio Arena
Διαιτητές: Πουκλ, Πέρεθ, Καρντούμ
91 - 93
τελικό
ΦΩΤΟ ROKAS LUKOSEVICIUS / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague μακριά από την Ελλάδα, έχοντας αγώνα στην κατάμεστη έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας, χωρίς να υπολογίζει για μια ακόμα φορά στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Χωρίς Γουίλιαμς-Γκος οι Λιθουανοί.

22:00 | 29.09.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:58 | 29.09.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα με 91-93 και νίκη του Ολυμπιακού
21:57 | 29.09.2026

Άστοχος στη βολή τη δεύτερη, ριμπάουντ ο Βεζένκοφ

21:57 | 29.09.2026
Μέσα η πρώτη
21:57 | 29.09.2026

2,9 για τη λήξη

21:56 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ

21:56 | 29.09.2026

Ολοκληρώθηκε το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα

21:55 | 29.09.2026

3,8'' ακόμα

21:53 | 29.09.2026
91-92 με τον Μπράουν και τάιμ άουτ
21:53 | 29.09.2026
88-92 μπροστά ο Ολυμπιακός
21:53 | 29.09.2026

15,1 για τη λήξη

21:51 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο

21:48 | 29.09.2026

25,2 για τη λήξη και η μπάλα στον Ολυμπιακό μετά από χαμένες επιθετικές προσπάθειες της Ζαλγκίρις - Τάιμ άουτ

21:48 | 29.09.2026
88-90 με νέο τρίποντο από τον Φουρνιέ και τάιμ άουτ
21:47 | 29.09.2026
88-87 ο Μπράουν
21:47 | 29.09.2026
86-87 ο Βεζένκοφ
21:47 | 29.09.2026
84-85 ο Βαλαντσιούνας
21:47 | 29.09.2026
84-85 με τον Φουρνιέ
21:46 | 29.09.2026
84-82 με τον Τουμπέλις
21:46 | 29.09.2026
82-82 με τον Έντουαρντ
21:45 | 29.09.2026
79-82 ο Μοντέρο μετά από άμυνα του Εντιάι
21:45 | 29.09.2026
79-89 με τον Βεζένκοφ
21:45 | 29.09.2026
79-78 με τον Μράουν
21:44 | 29.09.2026
76-78 με τον Γουόρντ
21:44 | 29.09.2026
76-76 με τον Μπράουν
21:44 | 29.09.2026

4 λεπτά για τη λήξη

21:43 | 29.09.2026
73-76 ο Τουμπέλις
21:41 | 29.09.2026
71-76 ο Ολυμπιακός
21:41 | 29.09.2026

Τάιμ άουτ

21:40 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Φουρνιέ

21:39 | 29.09.2026

Συμπλήρωσε 5 φάουλ η Ζαλγκίρις

21:39 | 29.09.2026

5:30 για τη λήξη

21:39 | 29.09.2026

Άστοχος στη βολή

21:37 | 29.09.2026
71-74 ο Εντιάι και θα έχει και μια βολή
21:37 | 29.09.2026

Λάθος πάσα του Φουρνιέ

21:36 | 29.09.2026
71-72 με 1/2 βολές του Χολ
21:35 | 29.09.2026

Χρεώθηκε με φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές για τον Χολ

21:34 | 29.09.2026
71-71 το σκορ
21:34 | 29.09.2026
71-70 με τον Μοντέρο και θα έχει και μια βολή
21:34 | 29.09.2026

Άστοχο τρίποντο ο Φουρνιέ

21:33 | 29.09.2026
71-68 με τον Βαλαντσιούνας
21:32 | 29.09.2026
69-69 με τον Μπράουν
21:31 | 29.09.2026
66-68 ο Ολυμπιακός μπροστά
21:30 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο

21:30 | 29.09.2026
66-66 ο Φουρνιε με δύσκολο λέι απ, έφτασε τους 10 πόντους
21:29 | 29.09.2026
66-64 με τον Γκριγκόνις
21:29 | 29.09.2026
4η και τελευταία περίοδος
21:27 | 29.09.2026
63-64 τέλος τρίτης περιόδου
21:26 | 29.09.2026

άστοχος ο Φουρνιέ σε ντράιβ

21:26 | 29.09.2026
63-64 η Ζαλγκίρις μειώνει
21:25 | 29.09.2026
61-64 και πάλι ο Βεζένκοφ
21:24 | 29.09.2026

1:21 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:23 | 29.09.2026
61-62 με τον Βεζένκοφ
21:23 | 29.09.2026
61-60 με τον Γκριγκόνις
21:23 | 29.09.2026
58-60 με μεγάλο καλάθι του Ντόρσεϊ
21:22 | 29.09.2026

3:11 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:20 | 29.09.2026
58-57 μπροστά η Ζαλγκίρις
21:18 | 29.09.2026

Φάουλ του Τζόουνς και βολές για Βαλατσιούνας

21:17 | 29.09.2026

Τηλεοπτικό time out

21:16 | 29.09.2026
56-57 με τον Μπουτκεβίτσιους
21:16 | 29.09.2026
54-57 μείωσε η Ζαλγκίρις
21:15 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Έντουαρντς

21:14 | 29.09.2026
52-57 με τον Μοντέρο
21:14 | 29.09.2026
52-55 με τον Γουόρντ και πάλι
21:13 | 29.09.2026

6:30 για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου

21:12 | 29.09.2026
52-52 με τον Γουόρντ
21:12 | 29.09.2026
52-49 με τη βολή του Βεζένκοφ
21:11 | 29.09.2026

και μια βολή

21:10 | 29.09.2026
52-48 με τον Βεζάνκοφ
21:09 | 29.09.2026
52-46 με τον Τουμπέλις
21:09 | 29.09.2026
50-46 με τον Βαλαντσιούνας
21:09 | 29.09.2026
47-46 με τον Μακιντάιρ
21:08 | 29.09.2026
47-44 με τον Ουλανόβας
21:08 | 29.09.2026
45-44 με 1/2 βολές
21:05 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για την Ζαλγκίρις

21:05 | 29.09.2026
3ο δεκάλεπτο
21:05 | 29.09.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στο παρκέ

21:01 | 29.09.2026

Τουμπέλις με 10 πόντους (5/6 δίποντα) και Έντουαρντς με 11 πόντους ξεχωρίζουν από τη Ζάλγκιρις, που δεν έχει εκτελέσει βολή

21:00 | 29.09.2026

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έχει 2 πόντους (1/2 δίποντα) σε εννέα λεπτά. Δεν έχει πάρει ριμπάουντ, έχει τρεις ασίστ, ένα λάθος και δύο φάουλ

21:00 | 29.09.2026

Επίσης, έχει 12/15 βολές και 13 ασίστ για πέντε λάθη. Ο Φουρνιέ στους 8, οι Βεζένκοβ - Εντιάι στους 7, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ στις έξι ασίστ από το πρώτο δεκάλεπτο

21:00 | 29.09.2026

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος με 16/23 δίποντα, αλλά και 0/11 τρίποντα

20:46 | 29.09.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Λιθουανία με σκορ 44-44
20:45 | 29.09.2026

Time out ο Μασιούλις

20:45 | 29.09.2026
44-44 ο Ολυμπιακός
20:45 | 29.09.2026
44-42 με τον Έντουαρντς
20:44 | 29.09.2026
20:43 | 29.09.2026
41-42 ο Ολυμπιακός
20:43 | 29.09.2026
41-41 με τον Εντιάι και μια βολή
20:42 | 29.09.2026
41-39 με τον Έντουαρντς
20:42 | 29.09.2026

1:30 για το ημίχρονο

20:40 | 29.09.2026

Επιθετικό φάουλ ο Φουρνιέ

20:40 | 29.09.2026
39-39 και τάιμ άουτ
20:39 | 29.09.2026
37-39 με τον Γκριγκόνις
20:39 | 29.09.2026
43-37 και πάλι ο Τουμπέλις
20:39 | 29.09.2026
32-37 ο Τουμπέλις
20:35 | 29.09.2026

Ο Ολυμπιακός προηγείτι έχοντας 0/4 σε προσπάθειες τριών πόντων

20:35 | 29.09.2026
30-37 με τον Μοντέρο
20:33 | 29.09.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ με λέι απ - Έχει φτάσει τους 8 πόντους

20:32 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Μοντέρο

20:31 | 29.09.2026
30-33 με τον Παπανικολάου, μετά από επιθετικό ριμπάουντ
20:31 | 29.09.2026
30-31 με τον Μπράουν
20:31 | 29.09.2026
28-31 με τον Φουρνιέ
20:29 | 29.09.2026
28-29 με τον Μπράουν
20:29 | 29.09.2026

Τάιμ άουτ

20:27 | 29.09.2026
26-29 με γρήγορα καλάθια - Έφτασε τους 5 πόντους ο Εντιάι
20:27 | 29.09.2026
26-24 το σκορ
20:26 | 29.09.2026

7:47 για το τέλος του πρώτου μέρους

20:25 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Εντιάι

20:25 | 29.09.2026
26-22 ο Ολυμπιακός μειώνει
20:25 | 29.09.2026

Βολές για τον Φουρνιέ

20:24 | 29.09.2026

8:30 για το ημίχρονο

20:23 | 29.09.2026
26-21 με τον Σιρβίντις
20:22 | 29.09.2026

Πέρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και ο Μοντέρο

20:22 | 29.09.2026

Άστοχος ο Φουρνιέ στο πρώτο του σουτ στο ματς

20:20 | 29.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:19 | 29.09.2026
Τέλος πρώτης περιόδου με σκορ 24-21
20:19 | 29.09.2026
24-21 με τον Ντόρσεϊ
20:18 | 29.09.2026
24-19 με τον Σιρβίντις
20:18 | 29.09.2026
21-19 ο Ολυμπιακός στο -2
20:17 | 29.09.2026

1:26 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:17 | 29.09.2026

2ο φάουλ ο Βαλαντσιούνας - Βολές ο Τζόουνς

20:17 | 29.09.2026

Οι πρώτοι του πόντοι στο ματς

20:16 | 29.09.2026
21-17 με κάρφωμα του Βαλαντσιούνας
20:16 | 29.09.2026
19-17 με τον Μακιντάιρ
20:15 | 29.09.2026
19-15 η Ζαλγκίρις
20:15 | 29.09.2026
17-15 ο Βεζένκοφ
20:15 | 29.09.2026
17-13 με τον Τουμπέλις
20:14 | 29.09.2026
15-13 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
20:13 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Ντόρσεϊ

20:11 | 29.09.2026

3:36 για το τέλος της 1ης περιόδου

20:11 | 29.09.2026

Τάιμ άουτ

20:11 | 29.09.2026
15-12 με τον Βεζένκοφ
20:10 | 29.09.2026
15-10 με τον Τουμπέλις ξανά - 5 σερι πόντοι
20:10 | 29.09.2026
13-10 με τον Τουμπέλις
20:10 | 29.09.2026
11-8 με κάρφωμα του Τζόουντ
20:09 | 29.09.2026
Γρήγορα καλάθια και 11-8
20:09 | 29.09.2026
9-6 το σκορ
20:09 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές για τον Γουόρντ

20:07 | 29.09.2026
9-4 με 1/2 βολές
20:07 | 29.09.2026

Βολές για τον Βεζένκοφ

20:05 | 29.09.2026
9-3 το σκορ
20:04 | 29.09.2026

Φάουλ και βολές του Τζόουνς

20:04 | 29.09.2026
9-2 με τον Μπουτκεβίτσιους
20:03 | 29.09.2026

Νέο άστοχο σουτ του Ντόρσεϊ

20:03 | 29.09.2026
4-2 με τον Έντουαρτς
20:02 | 29.09.2026
2-2 με τον Βεζένκοφ
20:01 | 29.09.2026
2-0 η Ζαλγκίρις
19:59 | 29.09.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
19:56 | 29.09.2026

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόουνς η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού

19:55 | 29.09.2026
19:55 | 29.09.2026

Έγινε η παρουσιάση του Ολυμπιακού και ακολουθεί... χαμούλης για τους παίκτες της Ζαλγκίρις

19:54 | 29.09.2026

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία)

19:48 | 29.09.2026

Προφανώς το πρόσωπο της βραδιάς είναι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Ζάλγκιρις στη Euroleague

19:47 | 29.09.2026

Αυτή είναι η πρώτη "διαβολοβδομάδα" της Euroleague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη -και πάλι εκτός έδρας- την Βίρτους Μπολόνια

19:47 | 29.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Ζαλγκίρις Κάουνας - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague

19:47 | 29.09.2026
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