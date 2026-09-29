Λε Μαν – Άρης 74-87: Η ομάδα του Βασίλης Σπανούλη μπήκε με φόρα στο Eurocup

Μπορεί ο Άρης να μη ξεκίνησε καλά στο Λε Μαν, αλλά όταν πάτησε… γκάζι, έφτασε και στη νίκη. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε καλό “ποδαρικό” στο Eurocup της σεζόν 2026-2027, επικράτησε 87-74 της Λε Μαν, στο πρώτο της επίσημο ματς στη σεζόν.

Κορυφαίος για τον Άρη στο πρώτο του φετινό ματς στο Eurocup ήταν ο Έι Τζέι Λίντελ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, έχοντας 5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 6/8 βολές.

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Πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζέρεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, που έκανε double-double με 13 πόντους και 12 ριμπάουντ, προσθέτοντας 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Πολύτιμες βοήθειες έδωσε ο Βασίλης Τολιόπουλος, με τον διεθνή γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 13 πόντους και 4 ασίστ, σε ένα βράδυ όπου μπορεί ο Άρης να σούταρε με 24,1% στο τρίποντο (7/29), αλλά πήρε πολλά πράγματα από τα 15 επιθετικά ριμπάουντ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθιμό και να διπλασιάσει τις νίκες της στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, στην πρώτη αναμέτρηση που θα δώσει μπροστά στο κοινό του. Το επόμενο ματς του Άρη είναι προγραμματισμένο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στις 20:00, απέναντι στην ισπανική Μπούργκος.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87

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ΛΕ ΜΑΝ (Βιζάντ): Στούαρτ 17 (2/6 τρίποντα), Γκράσοφ 16 (3/6 τρίποντα), Κινγκ 13 (2/6 τρίποντα), Αζανσά 6 (2/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Ντολονέ (4 ριμπάουντ), Ντουμπία Νιανγκ 2 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιεγκετέ 4 (7 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γουντ 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντουφέλ 4 (5 ριμπάουντ), Πέντα 4

ΑΡΗΣ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον-Ερλ 13 (1/4 τρίποντα, 12 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τολιόπουλος 13 (3/9 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντιμιτρίεβιτς 8 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μόργκαν 9 (2/5 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Λιντέλ 19 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Χαραλαμπόπουλος 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αντετοκούνμπο Κ. 4, Αντετοκούνμπο Θ. 4 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιρτς 4, Μοκόκα 6 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ)

Τα ομαδικά στατιστικά της Λε Μαν: 16/41 δίποντα, 9/31 τρίποντα, 15/21 βολές, 38 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 15 επιθετικά), 14 ασίστ, 8 κλεψίματα, 16 λάθη, 3 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη: 24/39 δίποντα, 7/29 τρίποντα, 18/20 βολές, 49 ριμπάουντ (34 αμυντικά – 15 επιθετικά), 23 ασίστ, 10 κλεψίματα, 16 λάθη, 5 μπλοκ