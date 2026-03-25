Η UEFA ευχήθηκε στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου με Euro 2004 και Ολυμπιακό

Η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χρησιμοποίησε δυο ελληνικούς ποδοσφαιρικούς θριάμβους
Τις ευχές της στην Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου πόσταρε η UEFA μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας δυο “μεγάλες” ποδοσφαιρικές στιγμές.

Η UEFA χρησιμοποίησε τον θρίαμβο της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Euro 2004, όπως και την ιστορική πρώτη διασυλλογική κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου, με την επιτυχία του Ολυμπιακού στο Conference League!

«Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ελλάδα!

Από τον αξέχαστο θρίαμβο του UEFA EURO 2004 μέχρι τη διοργάνωση του τελικού UEFA Europa Conference League του 2024 στην Αθήνα, όπου ο Ολυμπιακός στέφθηκε επάξια πρωταθλητής, το πάθος σας για το ποδόσφαιρο συνεχίζει να σας εμπνέει», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση.

