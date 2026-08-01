H UEFA θέλει να ρίξει τον Τζιάνι Ινφαντίνο από τη FIFA: «Απέτυχε στις δεσμεύσεις του, επινόησε παρασκηνιακή και αδιαφανή συμφωνία»

Η απόσυρση του σχεδίου του Τζιάνι Ινφαντίνο για το Μουντιάλ, φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή για να σταματήσει την “επίθεση” της UEFA εναντίον του, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να δείχνει ότι θέλει να τον… ρίξει από την προεδρία της FIFA.

Αφού χαιρέτησε την… αναδίπλωση από την πλευρά του Τζιάνι Ινφαντίνο για το πλάνο του για το Μουντιάλ, η UEFA έριξε νέες “βολές” προς τον πρόεδρο της FIFA και υποστήριξε ότι συνεργάζεται με τις εθνικές ομοσπονδίες για το… μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Η ανακοίνωση της UEFA

“Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της για την πώληση μεριδίου των διοργανώσεών της – συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου – σε ιδιώτες. Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες της UEFA, καθώς και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο, των οποίων αποστολή είναι η προστασία του ποδοσφαίρου.

Η UEFA ευχαριστεί όλους τους οπαδούς, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες, τα άτομα, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τους πολλούς πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και σχολιαστές που κατέδειξαν στον πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προς πώληση.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια που προωθούνται με ταχείς ρυθμούς, τα οποία επινοούνται από ανώνυμα άτομα και προσφέρουν αμφίβολο όφελος στο άθλημα. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους ζητήσουμε λογοδοσία. Είναι σωστό ότι, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδίες της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες, προκειμένου να εξετάσει πώς συνέβη αυτό και να καταρτίσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθεί. Αυτή η ανασκόπηση πρέπει να είναι διεξοδική και ουσιαστική. Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί.

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Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας. Όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των ομοσπονδιών-μελών της FIFA για να εκλεγεί Πρόεδρός τους το 2016, είπε: «Φυσικά πρέπει να είμαστε διαφανείς. Εγώ ήμουν διαφανής τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου στην UEFA. Θα πρέπει να συμμετέχετε καθημερινά στη ζωή της FIFA», πριν πει στους συγκεντρωμένους ενδιαφερόμενους: «Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας. Δεν είναι τα χρήματα του Προέδρου της FIFA. Είναι δικά σας. Εσείς είστε οι εθνικές ομοσπονδίες και τα χρήματα της FIFA πρέπει να εξυπηρετούν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τίποτα άλλο».

Και στις δύο αυτές υποσχέσεις, απέτυχε να τηρήσει τη δέσμευσή του. Η αμφιλεγόμενη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που επινόησε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν κάθε άλλο παρά διαφανής. Επιπλέον, με τα αποθεματικά να ανέρχονται σε πάνω από 5 δισ. δολάρια, απέτυχε επίσης να αξιοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του αθλήματος. Η UEFA θα αρχίσει αμέσως να συνεργάζεται με εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους τομείς του αθλήματος, προκειμένου να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής των πόρων μέσω του υπάρχοντος προγράμματος «FIFA Forward».

Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος αυτών των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στον τραπεζικό λογαριασμό της FIFA, προκειμένου να δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα σε καθεμία από τις 211 χώρες της FIFA. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα «οικογενειακά κειμήλια» για να το χρηματοδοτήσουμε. Αυτή είναι μια νίκη για ολόκληρο τον αθλητισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση έχει υποβληθεί. Το έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στη FIFA έχει μόλις αρχίσει”.