Η UEFA στηρίζει ΚΕΔ και Λανουά: «Σημαντικό επίτευγμα η χρήση Ελλήνων διαιτητών στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson»

Η UEFA εξέφρασε την πολύ θετική της εικόνα για την ελληνική διαιτησία, όπως και για τις επιλογές της ΚΕΔ και του Στεφάν Λανουά. Ο διευθυντής ανάπτυξης διαιτησίας, Μιγκέλ Σολίς Βάσκεθ με επιστολή επισήμανε την στήριξή του.

Ο Μιγκέλ Σολίς Βάσκεθ έστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, για να του εκφράσει την στήριξη για τις επιλογές της ΚΕΔ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμοποίηση Ελλήνων διαιτητών στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ιδιαίτερη αναφορά στην επιστολή γίνεται και στη λειτουργία του VAR, με την UEFA να αναγνωρίζει τα βήματα προόδου που έχουν γίνει.

Η επιστολή του Βάσκεθ στον Ροσέτι

«Αγαπητέ κ. Ρομπέρτο Ροσέτι,

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Διαιτησίας της UEFA και της συνεχούς εποπτείας μας επί των εθνικών δομών διαιτησίας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις, καθώς και να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για τη θετική εξέλιξη, τη σταθερότητα και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα διαιτησίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Καταρχάς, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης που επιδεικνύεται προς τους Έλληνες διαιτητές, αντί της χρήσης αλλοδαπών αξιωματούχων διαιτησίας. Εκτιμούμε ότι αυτό συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα. Η πρόσφατη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με Έλληνες διαιτητές, αποτελεί ένα ουσιαστικό ορόσημο, το οποίο κατέστη δυνατό μέσω αποτελεσματικής ηγεσίας και συνεχούς υποστήριξης.

Η πρόοδος αυτή αντανακλάται και στις παρουσίες Ελλήνων και Ελληνίδων διαιτητών σε διοργανώσεις της UEFA. Επιπλέον, η υλοποίηση του Προγράμματος Ταλέντων και Μεντόρων, το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση Διαιτησίας της UEFA, ολοκληρώνει με επιτυχία τον τρέχοντα κύκλο του στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Το πρόγραμμα αυτό καταδεικνύει τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις ορισμένων αξιωματούχων διαιτησίας που συμμετέχουν σε αυτό, αρκετοί εκ των οποίων έχουν ήδη προαχθεί στη Super League.

Οι επιδόσεις τους αντικατοπτρίζονται επίσης στους ορισμούς και εμφανίσεις τους σε διοργανώσεις της UEFA. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθηση των διαιτητών και υποστηρίζει ουσιαστικά τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε επίσης την αύξηση του αριθμού των σεμιναρίων διαιτησίας, τόσο με φυσική παρουσία όσο και εξ αποστάσεως, τα οποία κατέστησαν δυνατά χάρη στη διάθεση πρόσθετων πόρων.

Παραμένει σημαντικό οι παρατηρητές διαιτησίας να συμμετέχουν σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή των οδηγιών και να ενισχύονται οι εποικοδομητικές σχέσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης. Στο ίδιο πλαίσιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συνεπή παρουσία τής ηγεσίας της διαιτησίας στους αγώνες, καθώς και τις τακτικές αξιολογήσεις απόδοσης κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, οι οποίες εκτιμώνται ιδιαιτέρως από τους διαιτητές και ενισχύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη τους.

Τέλος, θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα λειτουργίας του VAR. Η μετάβαση σε νέο πάροχο VAR, σε συνδυασμό με τους θετικούς δείκτες απόδοσης και τη συμμετοχή Ελλήνων χειριστών VAR (Video Match Officials) σε διοργανώσεις της UEFA, καταδεικνύουν μια σαφή και διαρκή βελτίωση. Συνοψίζοντας, η Διαιτησία συνεχίζει να εξελίσσεται με επαγγελματισμό, συνέπεια και απτά αποτελέσματα.

Η διαρκής στρατηγική και οικονομική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση αυτής της θετικής πορείας. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ηγεσία της διαιτησίας μέσω συνεχούς καθοδήγησης, επισκέψεων εκπαιδευτών και συστηματικής παρακολούθησης.

Με εκτίμηση, UEFA

Miguel Solís Vázquez, Senior Refereeing Development Manager».