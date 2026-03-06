Αθλητικά

Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της

Πρόστιμο και μερικό κλείσιμο κερκίδας στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» επέβαλλε η UEFA στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα
Εικόνα από την κερκίδα στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα / REUTERS/Violeta Santos Moura

Η UEFA επιβεβαίωσε την αυστηρότητά της για τα παιχνίδια του Champions League, επιβάλλοντας πρόστιμο και έξτρα ποινή στη Ρεάλ Μαδρίτης, για έναν ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της, στο παιχνίδι με την Μπενφίκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εντόπισε άμεσα τον οπαδό που έκανε τη ναζιστική χειρονομία στο ματς με την Μπενφίκα και τον έδιωξε από το γήπεδο, αλλά αυτό δεν απέτρεψε την τιμωρία της από την UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν άφησε το περιστατικό να περάσει και επέβαλλε πρόστιμο 15.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο της νότιας κερκίδας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η οποία και περιλαμβάνει περίπου 500 θέσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
156
85
77
73
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo