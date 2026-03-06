Η UEFA τιμώρησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της

Η UEFA επιβεβαίωσε την αυστηρότητά της για τα παιχνίδια του Champions League, επιβάλλοντας πρόστιμο και έξτρα ποινή στη Ρεάλ Μαδρίτης, για έναν ναζιστικό χαιρετισμό οπαδού της, στο παιχνίδι με την Μπενφίκα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εντόπισε άμεσα τον οπαδό που έκανε τη ναζιστική χειρονομία στο ματς με την Μπενφίκα και τον έδιωξε από το γήπεδο, αλλά αυτό δεν απέτρεψε την τιμωρία της από την UEFA.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν άφησε το περιστατικό να περάσει και επέβαλλε πρόστιμο 15.000 ευρώ και μερικό κλείσιμο της νότιας κερκίδας στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, η οποία και περιλαμβάνει περίπου 500 θέσεις.