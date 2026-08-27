Η UEFA βάζει τέλος στην απειλή για μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA

Η UEFA ετοιμάζεται να άρει την απειλή μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, καθώς έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο πώλησης δικαιωμάτων του Μουντιάλ -και άλλων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές- δεν πρόκειται να προχωρήσει.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters αλλα και του Euronews, οι αξιωματούχοι της UEFA αναμένεται να ενημερώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή και τους προέδρους των περισσότερων ομοσπονδιών-μελών σε συνάντηση στο Μονακό την Πέμπτη (27.08.2026) στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Champions League, επισημαίνοντας ότι οι προϋποθέσεις για την άρση του μποϊκοτάζ προς την FIFA, έχουν πλέον εκπληρωθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της FIFA τον Ιούλιο να αποσύρει την πρόταση του τζιάνι Ινφαντίνο, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Η UEFA είχε ζητήσει όχι μόνο την απόσυρση του σχεδίου, αλλά και εγγυήσεις ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία δεν θα επανέλθει στο μέλλον.

Πάντως, η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει σημαντικές τριβές στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει αυξήσει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές της FIFA, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027.

Η FIGC ανέφερε ότι η απόφαση εκφράζει με «ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο» τη θέση της, σε πλήρη συμφωνία με την UEFA και τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ινφαντίνο για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των διεθνών διοργανώσεων.

Ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται πλέον υπό πίεση από τρεις συνομοσπονδίες, την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και την CONCACAF, ενώ έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής εναντίον του. Ο Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία και αναμένεται να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση.