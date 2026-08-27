Μπραν – ΠΑΟΚ: O δικέφαλος παίζει τα «ρέστα» του για το Conference League στη Νορβηγία

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας (20:00, Newsit.gr, Open TV) στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, με μεγάλο “στόχο” το εισιτήριο για τη League Phase του Confence League.

Ο ΠΑΟΚ δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο κόντρα στην Μπραν, στο ματς της Τούμπας, σαφώς επηρεασμένος από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ισοφαρίζοντας τους Νορβηγούς στο 80′. Η αποψινή αναμέτρηση έχει χαρακτήρα «τελικού» για τις δύο ομάδες, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν ως μοναδικό στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση, το κλίμα στην ομάδα θα δεχθεί ένα νέο ισχυρό πλήγμα, που δεν αποκλείεται να επηρεάσει και τον μετεγγραφικό της σχεδιασμό.

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Πάντως, ο “δικέφαλος” δείχνει να βρίσκει σιγά σιγά ρυθμό, κάτι που φάνηκε και στο 4-0 επί Λεβαδειακού στην Τούμπα, με κορυφαίο παίκτη τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος, όμως, είναι τιμωρημένος και θα χάσει το αποψινό ματς (δεν αγωνίστηκε και σε εκείνο της Τούμπας).

Η Μπραν προέρχεται από την άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Νορβηγίας (4-0 στην έδρα της Φίλιγκεν). Το εν λόγω παιχνίδι ήταν το μόλις δεύτερο στα 19 τελευταία ματς που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις στο οποίο και δεν δέχθηκε γκολ! Στα αγωνιστικά, οι Νορβηγοί θα έχουν απόψε στη διάθεσή τους τον Ίγκασον και τον Κάστρο, όπως και τον Χολμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Μπραν (Εϊρίκ Χόρνελαντ): Ντίνγκελαντ, Ντε Ρέβε, Κνούντσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Γκούντμουνσον, Σοέρενσεν, Βάσμπεργκ, Έρικσεν, Κάστρο, Χολμ.

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ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Χατσίδης, Λουσέ, Τάισον, Μύθου.

Διαιτητής: Τζον Μπρούκς (Αγγλία)

Βοηθοί: Νιλ Ντέιβις (Αγγλία), Μπλέικ Άντρομπας (Αγγλία)

4ος διαιτητής: Τόμας Μπράμαλ (Αγγλία)

VAR: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)

AVAR: Πολ Χάουαρντ (Αγγλία)