Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός: «Μάχη» πρόκρισης στην Τσεχία για «τριφύλλι», στα πλέι οφ του Conference League

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβε στη “Malsovicka Arena”, στη ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League (20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ), με στόχο τη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Με το σοκαριστικό 2-2 του ΟΑΚΑ, το “τριφύλλι” έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση και το “εισιτήριο” μπορεί να κατακτηθεί είτε με “διπλό” στην Τσεχία είτε μέσω των πέναλτι.

Π Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να διορθώσει την τραγική του εικόνα που είχε στο φινάλε του εντός έδρας αγώνα του με την Χράντετς Κράλοβε και να πάρει μία πρόκριση… ηρεμίας στη League Phase του Conference League. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πει “αντίο’ στην Ευρώπη, έχοντας ένα… φορτωμένο ρόστερ.

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Μία πρόκριση, που εκτός από βαθμούς στο UEFA Club Ranking -που θα είναι και σημαντική για τη βαθμολογία της Ελλάδας κόντρα στην Τσεχία- πρεστίζ και χρήματα, θα απομακρύνει τα όποια “σύννεφα” εσωστρέφειας δημιουργήθηκαν στους “πράσινους”, λίγο πριν απ’ την εκκίνηση των υποχρεώσεών τους στο πρωτάθλημα της Super League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Απ’ την άλλη, η Χράντετς αναμένεται να παρουσιαστεί πιο επιθετική μπροστά στο κοινό της, έχοντας δείξει πως μπορεί να γίνει επικίνδυνη στην κόντρα, με σκοπό να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία, Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος υπέστη θλάση α’ βαθμού στη γάμπα του αριστερού ποδιού στον πρώτο αγώνα και θα μείνει εκτός για 20 μέρες. Στον αντίποδα, επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο γόνατο (κάκωση έξω μηνίσκου0 και θα είναι διαθέσιμος ως μία έξτρα επιλογή απ’ τον πάγκο.

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Σε ότι αφορά τώρα το βασικό σχήμα, ο Δανός τεχνικός δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές. Για την ακρίβεια θα πάει με μία τροποποίηση σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στον πρώτο αγώνα, δίνοντας φανέλα βασικού στη δεξιά πλευρά στον Γιώργο Κάτρη αντί του Τσάπρα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Χράντετς Κράλοβε (Ντέιβιντ Χόρεϊς): Ζαντραζίλ, Ούχριντσατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Ουμάρ, Μίχαλικ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Αντίνο, Λίβαϊ Γκαρσία, Τεττέη

Διαιτητής: Τομπίας Στέγκεμαν (Γερμανία)

Βοηθοί: Κρίστοφ Γκινς, Μάρκο Αχμίλερ

VAR: Κάτριν Ραφάλσκι.