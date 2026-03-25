Η Βαλένθια επέκτεινε το συμβόλαιο του προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ

Μία ημέρα μετά η νίκη της (85-84) επί του Ολυμπιακού στην Euroleague, η Βαλένθια ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ, για την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Αυτή είναι η τέταρτη σεζόν του Πέδρο Μαρτίνεθ στην τεχνική ηγεσία της Βαλένθια, κατέχοντας πλέον το ρεκόρ των περισσότερων νικών στην ιστορία του συλλόγου με 184 σε 251 ματς (73,3% ποσοστό νικών)!

Μάλιστα, είναι και ο πρώτος κόουτς που πανηγυρίζει δύο τρόπαια με την Βαλένθια, αφού είχε κερδίσει το πρωτάθλημα την σεζόν 2016-17 και το 2025 το Supercup.