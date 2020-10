Η Βανέσα Μπράιαντ για τον τίτλο των Λέικερς: “Μακάρι να ήταν εδώ ο Κόμπι κι η Τζίτζι” (pic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πανηγύρισαν τον τίτλο στο NBA, σε μία χρονιά που βυθίστηκαν στο πένθος από τον απρόσμενο θάνατο του θρύλου της ομάδας, Κόμπι Μπράιαντ.

Οι “λιμνάνθρωποι” φόρεσαν στα play off του NBA μια ειδική φανέλα προς τιμήν του και με αυτή κατέκτησαν το 17ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Για το κατόρθωμά τους έκανε σχετική ανάρτηση και η σύζυγος του Κόμπι, Βανέσα Μπράιαντ, η οποία και ανέβασε στα social media μία φωτογραφία του “Black Mamba” με τον GM της ομάδας Ρομπ Πελίνκα, ο οποίος ήταν και νονός της Τζίτζι.

«Συγχαρητήρια θείε Π. Συγχαρητήρια Λέικερς. Ο Κόμπι είχε δίκιο. Μακάρι ο Κόμπι και η Τζίτζι να ήταν εδώ για να το δουν», έγραψε στη λεζάντα η Βανέσα Μπράιαντ.

“Congratulations Uncle P! Congratulations @Lakers Kobe was right, RP! “Stay the course blockout the noise.” @kobebryant Wish Kobe and Gigi were here to see this.”



