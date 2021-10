Η Βανέσα Μπράιαντ έδωσε μία πρώτη κατάθεση για την αντιδικία της με την αστυνομία και την Κομητεία του Λος Άντζελες, αποκαλύπτοντας και κάποιες λεπτομέρειες για την ημέρα του θανάτου του συζύγου της Κόμπι και της κόρης της Τζίτζι.

Η χήρα του θρύλου των Λέικερς και του NBA, υποστήριξε ότι στις 11:30 το πρωΐ ενημερώθηκε για το ατύχημα, αλλά αρχικά η βοηθός της είπε ότι υπήρχαν πέντε επιζώντες. Ως εκ τούτου, θεώρησε ότι ο σύζυγός της και η κόρη της ήταν μεταξύ των διασωθέντων και προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους.

Κάπου εκεί όμως άρχισαν να της έρχονται ειδοποιήσεις στο κινητό που έγραφαν “RIP Kobe” (Αναπαύσου εν ειρήνη Κόμπι). «Η ζωή μου δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον άντρα και την κόρη μου», ανέφερε στη συνέχεια χαρακτηριστικά η Βανέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

Ακολούθως, η γυναίκα του Κόμπι υποστήριξε ότι προσπάθησε να φθάσει στο σημείο του δυστυχήματος, αλλά της αρνήθηκαν το ελικόπτερο λόγω κακοκαιρίας. Επικοινώνησε έτσι και με τον GM των Λέικερς και κουμπάρο της, Ρομπ Πελίνκα και μαζί έκαναν διαδρομή σχεδόν δύο ωρών για να βρεθούν στο Μαλιμπού.

Εκεί η αστυνομία “δεν μου απαντούσε σε τίποτα” είπε η Βανέσα και επισήμανε ότι ζήτησε επίμονα από τον αστυνομικό Άλεξ Βιλανουέβα, να αποκλείσει την περιοχή του δυστυχήματος, αφότου έμαθε ότι ο Κόμπι Μπράιαντ και η κόρη τους Τζίτζι ήταν νεκροί.

Αυτό δεν συνέβη και έτσι φαίνεται ότι υπήρξε και η διαρροή των φωτογραφιών, για τις οποίες μηνύει την Κομητεία του Λος Άντζελες.

