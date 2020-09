Η Βανέσα Μπράιαντ φέρεται να έχει καταθέσει μήνυση κατά της αστυνομίας στο Λος Άντζελες για την υπόθεση της διαρροής των φωτογραφιών από το τραγικό δυστύχημα του συζύγου της Κόμπι και της κόρης της Τζίτζι.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν πρώτοι στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου που στοίχισε τη ζωή συνολικά και 9 ανθρώπους, έβγαλαν φωτογραφίες από τα συντρίμμια, τις οποίες επεδείκνυαν στη συνέχεια σε μπαρ της πόλης.

Κόμπι Μπράιαντ: Οχτώ αξιωματούχοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο με τις φωτογραφίες των νεκρών!

Το θέμα είχε προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, μετά από τη σχετική αποκάλυψη ενός θαμώνα από τα μπαρ, με τη Βανέσα Μπράιαντ να ζητά την παρέμβαση της αστυνομικής διεύθυνσης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται ότι δεν έγινε ποτέ τελικά, αναγκάζοντάς την να καταθέσει μήνυση εναντίον της, για να υπάρξουν συνέπειες στους αστυνομικούς.

