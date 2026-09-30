Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79 Τελικό: «Πράσινο» πάρτι και «κατοστάρα» στο T-Center

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός παρά τις απουσίες του, πήρε τη νίκη με «κατοστάρα» κόντρα στη Βιλερμπάν
Ο Μαντζούκας
Euroleague
Δεύτερη αγωνιστική
102 - 79
Τελικό σκορ
Ο Μαντζούκας στο Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός σάρωσε με 102-79 τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 2/2 στη διοργάνωσης.

23:13 | 30.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:13 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος κόντρα στη Βιλερμπάν και παρά τις απουσίες του έφθασε σε μία επιβλητική νίκη, για το 2/2 στη φετινή Euroleague

23:12 | 30.09.2026
Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 102-79
23:12 | 30.09.2026
Τέλος στο ματς!
23:12 | 30.09.2026

102-79 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

23:11 | 30.09.2026

99-79 με τον Κέιλ

23:11 | 30.09.2026

99-77 με τρίποντο του Λάιτι για τη Βιλερμπάν

23:09 | 30.09.2026

99-74 με 1/2 βολές από τον Καλαϊτζάκη

23:07 | 30.09.2026

98-74 με 2/3 βολές του Σέστινα

23:07 | 30.09.2026

98-72 με 1/2 βολές του Μάσα

23:04 | 30.09.2026

98-71 με 1/3 βολές από τον Σέστινα

23:04 | 30.09.2026

98-70 με φοβερό κάρφωμα του Λεσόρ

23:03 | 30.09.2026
3 λεπτά
για τη λήξη του ματς
23:01 | 30.09.2026

96-70 με 1/2 βολές του Ντάντα

23:00 | 30.09.2026

96-69 δεν μέτρησε τελικά το καλάθι του Μάσα, γιατί τράβηξε την μπασκέτα

22:59 | 30.09.2026

96-71 με τον Μάσα μειώνει η Βιλερμπάν

22:59 | 30.09.2026

96-69 με τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό

22:59 | 30.09.2026

94-67 με βολές για τη Βιλερμπάν

22:56 | 30.09.2026
5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:56 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ η Βιλερμπάν
22:56 | 30.09.2026

94-67 με τον Μπόνγκα αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

22:55 | 30.09.2026

92-67 με τον Λεσόρ στον αιφνιδιασμό

22:54 | 30.09.2026

90-67 με τρίποντο του Φρανσίσκο που είναι πλέον πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού

22:54 | 30.09.2026

87-67 με τρίποντο του Σέστινα

22:51 | 30.09.2026

87-64 με τον Φρανσίσκο να έχει 16 πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:51 | 30.09.2026
7 λεπτά
για το τέλος του αγώνα
22:50 | 30.09.2026

85-64 με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό

22:50 | 30.09.2026

83-64 με τον Γουότερς η Βιλερμπάν

22:49 | 30.09.2026

83-62 με τον Λεσόρ το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του Παναθηναϊκού στο τέταρτο δεκάλεπτο

22:48 | 30.09.2026

81-62 με τη Βιλερμπάν στο 9-1

22:46 | 30.09.2026

81-60 με τον Μάσα "τρέχει" ένα 7-1 η Βιλερμπάν

22:44 | 30.09.2026

80-58 μειώνει κι άλλο η Βιλερμπάν

22:43 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι ασταμάτητος επιθετικά και αμυντικά, κάνοντας... πάρτι κόντρα στη Βιλερμπάν, βρίσκοντας σκορ με όλους τους παίκτες του, την ώρα που έχει αφήσει τη γαλλική ομάδα να σουτάρει μόνο από μακριά, για το 80-56 στο 30'

22:43 | 30.09.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 80-56
22:42 | 30.09.2026

80-56 με νέο τρίποντο του Λάιτι για τη Βιλερμπάν

22:42 | 30.09.2026

80-53 με φόλοου του Ρογκαβόπουλου

22:42 | 30.09.2026

78-53 με τον Λάιτι

22:42 | 30.09.2026

78-50 με 2/2 βολές του Λεσόρ

22:41 | 30.09.2026

76-49 με τρίποντο του Φρανσίσκο

22:39 | 30.09.2026

73-49 με τον Γουότερς

22:37 | 30.09.2026

73-48 με 1/2 βολές του Φρανσίσκο

22:37 | 30.09.2026
2,5 λεπτά
για το τρίτο δεκάλεπτο
22:37 | 30.09.2026

72-48 με φόλοου του Σέστινα

22:34 | 30.09.2026

72-46 με βολές του Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό

22:33 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ
22:33 | 30.09.2026

70-46 με κλέψιμο και καλάθι του Κέιλ

22:32 | 30.09.2026

70-44 με τον Μπεσόν μειώνει η Βιλερμπάν

22:32 | 30.09.2026

70-42 με τον Μήτογλου να φθάνει τους 5 πόντους

22:31 | 30.09.2026

68-42 με τον Μωραΐτη που μπήκε μόλις στο ματς

22:31 | 30.09.2026

66-42 με τον Ντάντα για τη Βιλερμπάν

22:30 | 30.09.2026

66-40 με νέο τρίποντο του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:28 | 30.09.2026

63-40 με 1/2 βολές του Ντάντα

22:27 | 30.09.2026

63-39 με τρίποντο του Ντάντα

22:27 | 30.09.2026

63-36 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη

22:26 | 30.09.2026

60-36 με τον Γιαμπουσέλε από κοντά για τον Παναθηναϊκό

22:26 | 30.09.2026

58-36 μειώνει ο Μιλς

22:25 | 30.09.2026

58-34 με τον Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός

22:17 | 30.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:10 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Φρανσίσκο και Γκραντ να γίνονται "διψήφιοι" και τον Μαντζούκα να παραμένει "καυτός" από το τρίποντο για να "εκτοξευτεί" η διαφορά στο +22 στο ημίχρονο του αγώνα, αφού και η άμυνα διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά επίπεδα κόντρα στη Βιλερμπάν

22:09 | 30.09.2026
Ημίχρονο στο T-Center: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 56-34
22:08 | 30.09.2026

56-34 μειώνει ο Μπεσόν για τη Βιλερμπάν στη λήξη του χρόνου

22:07 | 30.09.2026

56-32 με τρίποντο του Μαντζούκα που έχει ήδη τέσσερα εύστοχα

22:07 | 30.09.2026
1 λεπτό
για το ημίχρονο
22:05 | 30.09.2026

53-32 με 1/2 βολές του Μήτογλου

22:05 | 30.09.2026

52-32 μειώνει ο Μάσα για τη Βιλερμπάν

22:05 | 30.09.2026

52-30 με άστοχη βολή, αλλά νέο τρίποντο του Γκραντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:03 | 30.09.2026

49-30 με καλάθι και φάουλ του Μαντζούκα

21:59 | 30.09.2026

47-30 με τον Γκραντ να φθάνει τους 10 πόντους

21:57 | 30.09.2026

44-30 εύστοχος και στη βολή ο Ρογκαβόπουλος

21:57 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ
21:57 | 30.09.2026

43-30 με καλάθι και φάουλ του Ρογκαβόπουλου

21:56 | 30.09.2026
4 λεπτά
για το ημίχρονο
21:56 | 30.09.2026

41-30 με τρίποντο του Γκατς για τη Βιλερμπάν

21:54 | 30.09.2026

41-27 με 1/2 βολές του Λεσόρ και τρίποντο του Μαντζούκα μετά από επιθετικό ριμπάουντ

21:54 | 30.09.2026

37-27 με 3/3 βολές του Μιλς για τη Βιλερμπάν

21:51 | 30.09.2026

37-24 εύστοχος και στη βολή ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού που έχει 10 πόντους

21:49 | 30.09.2026

36-24 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό

21:49 | 30.09.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:49 | 30.09.2026

34-24 με τον Πονς μειώνει η Βιλερμπάν

21:49 | 30.09.2026

34-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:46 | 30.09.2026

31-22 με 1/2 βολές του Λεσόρ

21:46 | 30.09.2026

30-22 με τρίποντο του Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό

21:44 | 30.09.2026

27-22 με 3/3 βολές του Γουότερς για τη Βιλερμπάν

21:42 | 30.09.2026

27-19 με τον Μπάντιο ο Παναθηναϊκός

21:42 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ ο Ομπράντοβιτς
21:41 | 30.09.2026

25-19 με δεύτερο σερί τρίποντο για τη Βιλερμπάν

21:39 | 30.09.2026

25-16 με τρίποντο του Σέστινα για τη Βιλερμπάν στο ξεκίνημα του δευτέρου 10λέπτου

21:39 | 30.09.2026

Με "όπλο" την άμυνά του, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει από νωρίς προβάδισμα κόντρα στη Βιλερμπάν, αφού την ίδια ώρα, ο Γκραντ και ο Φρανσίσκο τον οδήγησαν επιθετικά μέχρι το 25-13 του πρώτου 10λέπτου

21:38 | 30.09.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν 25-13
21:37 | 30.09.2026

25-13 με 1/2 βολές από τον Λεσόρ

21:35 | 30.09.2026

Βολές για τον Λεσόρ στη λήξη του χρόνου, πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

21:34 | 30.09.2026

24-13 με τον Μπεσόν για τη Βιλερμπάν

21:34 | 30.09.2026

24-11 με τρίποντο του Φρανσίσκο που δεν έχει χάσει σουτ για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 30.09.2026

21-11 με τον Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ η Βιλερμπάν
21:31 | 30.09.2026

19-11 με τον Ματζούκα στον αιφνιδιασμό για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 30.09.2026

17-11 με τον Φρανσίσκο

21:30 | 30.09.2026

15-11 με τον Μπολομπόι για τη Βιλερμπάν

21:29 | 30.09.2026

15-9 μειώνει η Βιλερμπάν

21:29 | 30.09.2026

15-7 με τον Μήτογλου αυξάνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

21:26 | 30.09.2026

13-7 εύστοχος και στη βολή ο Γκραντ

21:26 | 30.09.2026
Τάιμ άουτ
21:24 | 30.09.2026

12-7 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ

21:23 | 30.09.2026

10-7 με τρίποντο του Μαντζούκα

21:23 | 30.09.2026

7-7 με τον Γκραντ ξανά ο Παναθηναϊκός

21:20 | 30.09.2026

5-7 με 2/3 βολές από τον Κράουντερ για τη Βιλερμπάν

21:20 | 30.09.2026

5-5 με τυχερό τρίποντο του Γκατς

21:19 | 30.09.2026

5-2 εύστοχος και στη βολή ο Γάλλος

21:19 | 30.09.2026

4-2 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό

21:18 | 30.09.2026

2-2 με τον Κράουντερ

21:17 | 30.09.2026

2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:15 | 30.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 30.09.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 30.09.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου

21:11 | 30.09.2026
Η 5άδα της Βιλερμπάν

Ντάντα, Μιλς, Γκακ, Κράουντερ και Μπολομπόι

21:10 | 30.09.2026

Αποθεώθηκε ξανά κατά την είσοδό του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς

21:09 | 30.09.2026

Ο Ναν στο T-Center

EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:09 | 30.09.2026

Σε αυτό βρίσκονται δε και οι τραυματίες, με τον Χέιζ Ντέιβις να φθάνει από νωρίς για να κάνει ατομικό πρόγραμμα

 

Ο Χέιζ-Ντέιβις
Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις έκανε ατομικό πρόγραμμα πριν το Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Αμερικανού φόργουορντ του Παναθηναϊκού
21:07 | 30.09.2026

Το γήπεδο είναι πάντως για μία ακόμη φορά κατάμεστο

21:06 | 30.09.2026

Με ενισχυμένο ρόστερ από την πλευρά της, η Βιλερμπάν, που έχει μαζί της στο T-Center τους εξής: Κέιλ, Ντάντα, Μιλς, Μάσα, Γκατς, Μπολομπόι, Λάιτι, Μπέσον, Πονς, Ουότερς, Σέστινα, Κράουντερ

21:06 | 30.09.2026

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει έτσι, 11 διαθέσιμους παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.

21:05 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει πάντως ξανά αρκετά προβλήματα, αφού είναι εκτός οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ

21:04 | 30.09.2026

Από νίκη προέρχεται στη Euroleague και η Βιλερμπάν, νίκησε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:04 | 30.09.2026
21:03 | 30.09.2026

Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στη Euroleague, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν, αλλά προέρχεται από ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup

21:03 | 30.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν

21:03 | 30.09.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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