Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79 Τελικό: «Πράσινο» πάρτι και «κατοστάρα» στο T-Center

Ο Παναθηναϊκός σάρωσε με 102-79 τη Βιλερμπάν στο T-Center για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και έκανε με εντυπωσιακό τρόπο το 2/2 στη διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός ήταν ασταμάτητος κόντρα στη Βιλερμπάν και παρά τις απουσίες του έφθασε σε μία επιβλητική νίκη, για το 2/2 στη φετινή Euroleague
102-79 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
99-79 με τον Κέιλ
99-77 με τρίποντο του Λάιτι για τη Βιλερμπάν
99-74 με 1/2 βολές από τον Καλαϊτζάκη
98-74 με 2/3 βολές του Σέστινα
98-72 με 1/2 βολές του Μάσα
98-71 με 1/3 βολές από τον Σέστινα
98-70 με φοβερό κάρφωμα του Λεσόρ
96-70 με 1/2 βολές του Ντάντα
96-69 δεν μέτρησε τελικά το καλάθι του Μάσα, γιατί τράβηξε την μπασκέτα
96-71 με τον Μάσα μειώνει η Βιλερμπάν
96-69 με τον Ρογκαβόπουλο για τον Παναθηναϊκό
94-67 με βολές για τη Βιλερμπάν
94-67 με τον Μπόνγκα αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Παναθηναϊκός
92-67 με τον Λεσόρ στον αιφνιδιασμό
90-67 με τρίποντο του Φρανσίσκο που είναι πλέον πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού
87-67 με τρίποντο του Σέστινα
87-64 με τον Φρανσίσκο να έχει 16 πόντους για τον Παναθηναϊκό
85-64 με τον Ρογκαβόπουλο να έχει 10 πόντους για τον Παναθηναϊκό
83-64 με τον Γουότερς η Βιλερμπάν
83-62 με τον Λεσόρ το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι του Παναθηναϊκού στο τέταρτο δεκάλεπτο
81-62 με τη Βιλερμπάν στο 9-1
81-60 με τον Μάσα "τρέχει" ένα 7-1 η Βιλερμπάν
80-58 μειώνει κι άλλο η Βιλερμπάν
Ο Παναθηναϊκός είναι ασταμάτητος επιθετικά και αμυντικά, κάνοντας... πάρτι κόντρα στη Βιλερμπάν, βρίσκοντας σκορ με όλους τους παίκτες του, την ώρα που έχει αφήσει τη γαλλική ομάδα να σουτάρει μόνο από μακριά, για το 80-56 στο 30'
80-56 με νέο τρίποντο του Λάιτι για τη Βιλερμπάν
80-53 με φόλοου του Ρογκαβόπουλου
78-53 με τον Λάιτι
78-50 με 2/2 βολές του Λεσόρ
76-49 με τρίποντο του Φρανσίσκο
73-49 με τον Γουότερς
73-48 με 1/2 βολές του Φρανσίσκο
72-48 με φόλοου του Σέστινα
72-46 με βολές του Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό
70-46 με κλέψιμο και καλάθι του Κέιλ
70-44 με τον Μπεσόν μειώνει η Βιλερμπάν
70-42 με τον Μήτογλου να φθάνει τους 5 πόντους
68-42 με τον Μωραΐτη που μπήκε μόλις στο ματς
66-42 με τον Ντάντα για τη Βιλερμπάν
66-40 με νέο τρίποντο του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
63-40 με 1/2 βολές του Ντάντα
63-39 με τρίποντο του Ντάντα
63-36 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη
60-36 με τον Γιαμπουσέλε από κοντά για τον Παναθηναϊκό
58-36 μειώνει ο Μιλς
58-34 με τον Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Φρανσίσκο και Γκραντ να γίνονται "διψήφιοι" και τον Μαντζούκα να παραμένει "καυτός" από το τρίποντο για να "εκτοξευτεί" η διαφορά στο +22 στο ημίχρονο του αγώνα, αφού και η άμυνα διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά επίπεδα κόντρα στη Βιλερμπάν
56-34 μειώνει ο Μπεσόν για τη Βιλερμπάν στη λήξη του χρόνου
56-32 με τρίποντο του Μαντζούκα που έχει ήδη τέσσερα εύστοχα
53-32 με 1/2 βολές του Μήτογλου
52-32 μειώνει ο Μάσα για τη Βιλερμπάν
52-30 με άστοχη βολή, αλλά νέο τρίποντο του Γκραντ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
49-30 με καλάθι και φάουλ του Μαντζούκα
47-30 με τον Γκραντ να φθάνει τους 10 πόντους
44-30 εύστοχος και στη βολή ο Ρογκαβόπουλος
43-30 με καλάθι και φάουλ του Ρογκαβόπουλου
41-30 με τρίποντο του Γκατς για τη Βιλερμπάν
41-27 με 1/2 βολές του Λεσόρ και τρίποντο του Μαντζούκα μετά από επιθετικό ριμπάουντ
37-27 με 3/3 βολές του Μιλς για τη Βιλερμπάν
37-24 εύστοχος και στη βολή ο Γάλλος γκαρντ του Παναθηναϊκού που έχει 10 πόντους
36-24 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό
34-24 με τον Πονς μειώνει η Βιλερμπάν
34-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
31-22 με 1/2 βολές του Λεσόρ
30-22 με τρίποντο του Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό
27-22 με 3/3 βολές του Γουότερς για τη Βιλερμπάν
27-19 με τον Μπάντιο ο Παναθηναϊκός
25-19 με δεύτερο σερί τρίποντο για τη Βιλερμπάν
25-16 με τρίποντο του Σέστινα για τη Βιλερμπάν στο ξεκίνημα του δευτέρου 10λέπτου
Με "όπλο" την άμυνά του, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει από νωρίς προβάδισμα κόντρα στη Βιλερμπάν, αφού την ίδια ώρα, ο Γκραντ και ο Φρανσίσκο τον οδήγησαν επιθετικά μέχρι το 25-13 του πρώτου 10λέπτου
25-13 με 1/2 βολές από τον Λεσόρ
Βολές για τον Λεσόρ στη λήξη του χρόνου, πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
24-13 με τον Μπεσόν για τη Βιλερμπάν
24-11 με τρίποντο του Φρανσίσκο που δεν έχει χάσει σουτ για τον Παναθηναϊκό
21-11 με τον Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό
19-11 με τον Ματζούκα στον αιφνιδιασμό για τον Παναθηναϊκό
17-11 με τον Φρανσίσκο
15-11 με τον Μπολομπόι για τη Βιλερμπάν
15-9 μειώνει η Βιλερμπάν
15-7 με τον Μήτογλου αυξάνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός
13-7 εύστοχος και στη βολή ο Γκραντ
12-7 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ
10-7 με τρίποντο του Μαντζούκα
7-7 με τον Γκραντ ξανά ο Παναθηναϊκός
5-7 με 2/3 βολές από τον Κράουντερ για τη Βιλερμπάν
5-5 με τυχερό τρίποντο του Γκατς
5-2 εύστοχος και στη βολή ο Γάλλος
4-2 με καλάθι και φάουλ του Γιαμπουσέλε για τον Παναθηναϊκό
2-2 με τον Κράουντερ
2-0 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας, Γιαμπουσέλε και Μήτογλου
Ντάντα, Μιλς, Γκακ, Κράουντερ και Μπολομπόι
Αποθεώθηκε ξανά κατά την είσοδό του, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ναν στο T-Center
Το γήπεδο είναι πάντως για μία ακόμη φορά κατάμεστο
Με ενισχυμένο ρόστερ από την πλευρά της, η Βιλερμπάν, που έχει μαζί της στο T-Center τους εξής: Κέιλ, Ντάντα, Μιλς, Μάσα, Γκατς, Μπολομπόι, Λάιτι, Μπέσον, Πονς, Ουότερς, Σέστινα, Κράουντερ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει έτσι, 11 διαθέσιμους παίκτες: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας.
Ο Παναθηναϊκός έχει πάντως ξανά αρκετά προβλήματα, αφού είναι εκτός οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουστάφα Φαλ
Από νίκη προέρχεται στη Euroleague και η Βιλερμπάν, νίκησε εύκολα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το... δεξί στη Euroleague, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν, αλλά προέρχεται από ήττα κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ελληνικό Super Cup
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν