Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 102-79 Τελικό: «Πράσινο» πάρτι και «κατοστάρα» στο T-Center

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Φρανσίσκο και Γκραντ να γίνονται "διψήφιοι" και τον Μαντζούκα να παραμένει "καυτός" από το τρίποντο για να "εκτοξευτεί" η διαφορά στο +22 στο ημίχρονο του αγώνα, αφού και η άμυνα διατηρήθηκε σε εντυπωσιακά επίπεδα κόντρα στη Βιλερμπάν