Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ: Άνετη νίκη για Πορτογαλία κόντρα στη Ρουμανία

Η Πορτογαλία επικράτησε άνετα της Ρουμανίας με 99-82 για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Σε συνδυασμό με την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από το Μαυροβούνιο, δημιουργήθηκε τριπλή ισοβαθμία στο 2-1 μεταξύ Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Πορτογαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην 4η αγωνιστική το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει ξανά με το Μαυροβούνιο αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας (2/3, 20:00).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Πορτογαλία 2-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2. Ελλάδα 2-1

3.Μαυροβούνιο 2-1

4. Ρουμανία 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Πορτογαλία (2/3, 19:00)

Μαυροβούνιο – Ελλάδα (2/3, 20:00)

Αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία, συνθέτοντας έναν νέο όμιλο, όπου θα μεταφέρονται οι νίκες από τον πρώτη φάση.

Η βαθμολογία που διασταυρώνεται η Εθνική Ελλάδας

1. Ισπανία 3-0

2. Ουκρανία 2-1

3. Γεωργία 1-2

4. Δανία 0-3

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Ουκρανία – Ισπανία 66-86

Δανία – Γεωργία 71-89

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Γεωργία – Δανία (2/3, 19:00)

Ισπανία – Ουκρανία (2/3, 21:30)