Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ: Άνετη νίκη για Πορτογαλία κόντρα στη Ρουμανία

Η Πορτογαλία επικράτησε άνετα της Ρουμανίας με 99-82 για τον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
Σε συνδυασμό με την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από το Μαυροβούνιο, δημιουργήθηκε τριπλή ισοβαθμία στο 2-1 μεταξύ Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Πορτογαλίας.
Στην 4η αγωνιστική το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει ξανά με το Μαυροβούνιο αυτή τη φορά στην Ποντγκόριτσα το βράδυ της Δευτέρας (2/3, 20:00).
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67
Πορτογαλία – Ρουμανία 99-82
Η βαθμολογία στον όμιλο
1. Πορτογαλία 2-1
2. Ελλάδα 2-1
3.Μαυροβούνιο 2-1
4. Ρουμανία 0-3
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Ρουμανία – Πορτογαλία (2/3, 19:00)
Μαυροβούνιο – Ελλάδα (2/3, 20:00)
Αν η Ελλάδα προκριθεί στη δεύτερη φάση θα αντιμετωπίσει τις τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στο Group A, δηλαδή τρεις από τις: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, Δανία, συνθέτοντας έναν νέο όμιλο, όπου θα μεταφέρονται οι νίκες από τον πρώτη φάση.
Η βαθμολογία που διασταυρώνεται η Εθνική Ελλάδας
1. Ισπανία 3-0
2. Ουκρανία 2-1
3. Γεωργία 1-2
4. Δανία 0-3
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Ουκρανία – Ισπανία 66-86
Δανία – Γεωργία 71-89
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Γεωργία – Δανία (2/3, 19:00)
Ισπανία – Ουκρανία (2/3, 21:30)