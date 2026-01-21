Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Φενερμπαχτσέ επί τις Βίρτους

Η Φενερμπαχτσέ πήρε σημαντική νίκη με 85-80- στην έδρα της Βίρτους και βρίσκεται στην 2η θέση της Euroleague με 15 νίκες, μία πίσω από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.
Η Χάποελ Τελ Αβίβ νιώθει την ανάσα της Φενερμαχτσέ και της Μονακό στη βαθμολογία της Euroleague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στην 7η και την 8η θέση αντίστοιχα.
Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές Αναντολού στην Κωνσταντινούπολη και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.
Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93
Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 71-66
Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 96-100
Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96
Παναθηναϊκός-Μπασκόνια 93-74
Μπαρτσελόνα-Dubai Basketball 91-89
Βαλένθια-Παρί 98-84
Μπάγερν Μονάχου-Παρτίζαν 63-67
Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο 106-77
Βίρτους – Φενέρμπαχτσε 80-85
Η βαθμολογία της Euroleague
1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6
2. * Φενέρμπαχτσε 15-7
3. Μονακό 15-8
4. Βαλένθια 15-8
5. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8
6. Μπαρτσελόνα 15-8
7. * Ολυμπιακός 14-8
8. Παναθηναϊκός 14-9
9. Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10
10. Ερυθρός Αστέρας 13-10
11. Βίρτους Μπολόνια 11-12
12. Αρμάνι Μιλάνο 11-12
13. Dubai Basketball 10-13
14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14
15. Μπασκόνια 8-15
16. Μπάγερν Μονάχου 8-15
17. * Παρί 7-15
18. Παρτίζαν 7-16
19. Αναντολού Εφές 6-17
20. Βιλερμπάν 6-17
* Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Παρί και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (24η)
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό
22:00 Παρί-Dubai Basketball
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια
21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα