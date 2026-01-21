Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη της Φενερμπαχτσέ επί τις Βίρτους

Η Φενερμπαχτσέ πήρε σημαντική νίκη με 85-80- στην έδρα της Βίρτους και βρίσκεται στην 2η θέση της Euroleague με 15 νίκες, μία πίσω από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ νιώθει την ανάσα της Φενερμαχτσέ και της Μονακό στη βαθμολογία της Euroleague. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι στην 7η και την 8η θέση αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Εφές Αναντολού στην Κωνσταντινούπολη και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ.

Τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93

Χάποελ Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 71-66

Μονακό-Ερυθρός Αστέρας 96-100

Βιλερμπάν-Ζάλγκιρις Κάουνας 77-96

Παναθηναϊκός-Μπασκόνια 93-74

Μπαρτσελόνα-Dubai Basketball 91-89

Βαλένθια-Παρί 98-84

Μπάγερν Μονάχου-Παρτίζαν 63-67

Ρεάλ Μαδρίτης-Αρμάνι Μιλάνο 106-77

Βίρτους – Φενέρμπαχτσε 80-85

Η βαθμολογία της Euroleague

1. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-6

2. * Φενέρμπαχτσε 15-7

3. Μονακό 15-8

4. Βαλένθια 15-8

5. Ρεάλ Μαδρίτης 15-8

6. Μπαρτσελόνα 15-8

7. * Ολυμπιακός 14-8

8. Παναθηναϊκός 14-9

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 13-10

10. Ερυθρός Αστέρας 13-10

11. Βίρτους Μπολόνια 11-12

12. Αρμάνι Μιλάνο 11-12

13. Dubai Basketball 10-13

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 9-14

15. Μπασκόνια 8-15

16. Μπάγερν Μονάχου 8-15

17. * Παρί 7-15

18. Παρτίζαν 7-16

19. Αναντολού Εφές 6-17

20. Βιλερμπάν 6-17

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

* Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Παρί και Χάποελ Τελ Αβίβ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

19:30 Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό

22:00 Παρί-Dubai Basketball

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια

21:30 Παρτίζαν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα