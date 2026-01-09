Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν Μονάχου

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 95-90 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και συντηρήθηκε στην 8η θέση της Euroleague με ρεκόρ 12-8, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ ορίστηκε να γίνει στις 17 Μαρτίου και μέχρι τότε οι Πειραιώτες δε θα έχουν μία ακριβή εικόνα για την κατάταξή τους στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στην 7η θέση της διοργάνωσης με ρεκόρ 13-8.

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Dubai BC–Φενέρμπαχτσε 92-81

Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71

Βαλένθια–Μονακό 92-101

Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86

Παρασκευή 9/1

Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97

Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80

Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70

Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74

Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73

Δευτέρα 3/3 19:00

Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Η βαθμολογία της Euroleague

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai BC 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 * Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ – Παρί

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai BC-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα