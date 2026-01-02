Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Σπατάλησε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη θέση ο Παναθηναϊκός, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον μία... ανάσα πίσω του στην κατάταξη
Φουνριέ και Ντόρσεϊ πανηγυρίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)
Φουνριέ και Ντόρσεϊ πανηγυρίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telecom Center Athens με το 87-82 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και έκανε… άλμα προς τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Με το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μία νίκη μακριά από τους “πράσινους”, από τους οποίους στέρησε την ευκαιρία να… πιάσουν τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Βαλένθια στην κορυφή της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν πλέον ρεκόρ 11-7 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να “πέφτει” στο 12-7, έχοντας και ένα ματς περισσότερο, αφού εκκρεμεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας στο ΣΕΦ.

Από τη δική της πλευρά, η τουρκική ομάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έκανε εντυπωσιακό διπλό με 108-93 κόντρα στην Μπασκόνια και βρίσκεται επίσης με παιχνίδι λιγότερο, σε απόσταση… βολής από την πρώτη θέση.

Τα αποτελέσματα στη 19η αγωνιστική

Τρίτη 30/12/25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονάκο 74-90

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2/1/25

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η κατάταξη στη Euroleague

  1. Βαλένθια 13-6
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
  3. Φενέρμπαχτσε 12-6*
  4. Μονακό 12-7
  5. Παναθηναϊκός 12-7
  6. Μπαρτσελόνα 12-7
  7. Ολυμπιακός 11-7*
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. Ερυθρός Αστέρας 11-8
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 11-8
  11. Βίρτους Μπολόνια 9-10
  12. Αρμάνι Μιλάνο 9-10
  13. Ντουμπάι 9-10
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11
  15. Παρί 6-13
  16. Μπασκόνια 6-13
  17. Αναντολού Εφές 6-13
  18. Βιλερμπάν 6-13
  19. Παρτίζαν 6-13
  20. Μπάγερν Μονάχου 6-13

* Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
164
142
97
59
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo