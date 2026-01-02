Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telecom Center Athens με το 87-82 κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και έκανε… άλμα προς τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Με το διπλό στην έδρα του Παναθηναϊκού, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μία νίκη μακριά από τους “πράσινους”, από τους οποίους στέρησε την ευκαιρία να… πιάσουν τις Χάποελ Τελ Αβίβ και Βαλένθια στην κορυφή της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχουν πλέον ρεκόρ 11-7 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να “πέφτει” στο 12-7, έχοντας και ένα ματς περισσότερο, αφού εκκρεμεί το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε που είχε αναβληθεί εξαιτίας της κακοκαιρίας στο ΣΕΦ.

Από τη δική της πλευρά, η τουρκική ομάδα και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έκανε εντυπωσιακό διπλό με 108-93 κόντρα στην Μπασκόνια και βρίσκεται επίσης με παιχνίδι λιγότερο, σε απόσταση… βολής από την πρώτη θέση.

Τα αποτελέσματα στη 19η αγωνιστική

Τρίτη 30/12/25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 80-93

Βιλερμπάν – Παρί 94-89

Μπαρτσελόνα – Μονάκο 74-90

Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73

Παρασκευή 2/1/25

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 65-87

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 93-108

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 97-85

Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι 107-93

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 95-71

Η κατάταξη στη Euroleague

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 Φενέρμπαχτσε 12-6* Μονακό 12-7 Παναθηναϊκός 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 Ολυμπιακός 11-7* Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ερυθρός Αστέρας 11-8 Ρεάλ Μαδρίτης 11-8 Βίρτους Μπολόνια 9-10 Αρμάνι Μιλάνο 9-10 Ντουμπάι 9-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-11 Παρί 6-13 Μπασκόνια 6-13 Αναντολού Εφές 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13 Μπάγερν Μονάχου 6-13

* Έχει αναβληθεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε