Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και τη μεγάλη γκέλα της Μπαρτσελόνα

Η πρώτη ημέρα της 28ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την έδρα τους, με εξαίρεση την Μπαρτσελόνα, η οποία έπεσε τεράστιο θύμα έκπληξης.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ, ανέβηκε στο 18-9 και έμεινε μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ εκμεταλλεύτηκε και την αναπάντεχη εντός έδρας ήττα της Μπαρτσελόνα από την Παρί με 85-74.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ένα αποτέλεσμα που είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό, στη μάχη που δίνει το τριφύλλι για την είσοδο στα πλέι οφ.
Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής
Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85
Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67
Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00
Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30
Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30
Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30
H κατάταξη της Euroleague
Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3).
Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 25/2 στις 19:45
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 25/2 στις 20:00
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 25/2 στις 21:30
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 25/2 στις 21:30
Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 20:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05
Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:15
Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45