Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και τη μεγάλη γκέλα της Μπαρτσελόνα

Η πρώτη ημέρα της 28ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται την έδρα τους, με εξαίρεση την Μπαρτσελόνα, η οποία έπεσε τεράστιο θύμα έκπληξης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ, ανέβηκε στο 18-9 και έμεινε μόνος στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ εκμεταλλεύτηκε και την αναπάντεχη εντός έδρας ήττα της Μπαρτσελόνα από την Παρί με 85-74.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα αποτέλεσμα που είναι καλό και για τον Παναθηναϊκό, στη μάχη που δίνει το τριφύλλι για την είσοδο στα πλέι οφ.

Το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/2 στις 20:00

Μονακό – Μπασκόνια 13/2 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 13/2 στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 13/2 στις 21:30

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 13/2 στις 21:30

H κατάταξη της Euroleague

Standings provided by Sofascore



Εκκρεμούν: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3), Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3).

Το πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 25/2 στις 19:45

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 25/2 στις 20:00

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 25/2 στις 21:30

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 25/2 στις 21:30

Dubai BC – Βιλερμπάν 26/2 στις 19:00

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 26/12 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 26/2 στις 21:05

Παναθηναϊκός – Παρί 26/2 στις 21:15

Μπασκόνια – Βαλένθια 26/2 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 26/2 στις 21:45