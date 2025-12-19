Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Βιλερμπάν

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη εύκολα κόντρα στη Βιλερμπάν με 107-84 και έφτασε τις 9 στη Euroleague μετά από 17 αγωνιστικές και είναι στη 10η θέση της βαθμολογίας. Οι Πειραιώτες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Εβάν Φουρνιέ κουβάλησαν τον Ολυμπιακό κόντρα στη Βιλερμπάν και του χάρισαν την 9η νίκη στη Euroleague και σταμάτησαν το αρνητικό σερί ηττών (3) στη διοργάνωση, για να επαναφέρουν τα χαμόγελα στο ΣΕΦ. Ο κόσμος των Πειραιωτών στήριξε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αποθεώνοντάς τον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός που έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague είναι στην 4η θέση με 11 νίκες, όσες δηλαδή έχει και η Βαλένθια.

Αποτελέσματα – 17η αγωνιστική

Πέμπτη 18/12

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Παρασκευή 19/12

Αναντολού Εφές-Dubai Basketball 76-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν 109-68

Μονακό-Μπάγερν Μονάχου 103-77

Ολυμπιακός-Βιλερμπάν 107-84

Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια 134-124 στη δεύτερη παράταση

Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια 90-89

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5 Μπαρτσελόνα 12-5 Βαλένθια 11-6 Παναθηναϊκός 11-6 Φενέρμπαχτσε 10-6 * Μονακό 10-7 Ζάλγκιρις Κάουνας 10-7 Ερυθρός Αστέρας 9-7 Ρεάλ Μαδρίτης 10-7 Ολυμπιακός 9-7 * Αρμάνι Μιλάνο 9-8 Βίρτους Μπολόνια 8-8 Dubai Basketball 8-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10 Μπασκόνια 6-11 Αναντολού Εφές 6-11 Παρτίζαν 6-11 Μπάγερν Μονάχου 5-12 Παρί 5-12 Βιλερμπάν 4-13

* Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Επόμενη αγωνιστική (18η)

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai Basketball-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους Μπολόνια -Ολυμπιακός