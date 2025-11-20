Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC

Ανέβηκε στο 8-4 ο Παναθηναϊκός και πλησίασε την κορυφή της κατάταξης στη Euroleague
Ο Ναν κόντρα στη Dubai (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ναν κόντρα στη Dubai (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει ρυθμό στη Euroleague και με το 103-82 κόντρα στη Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, πήρε την τρίτη σερί νίκη του, πλησιάζοντας την κορυφή της κατάταξης.

Με τον Φαρίντ να καλύπτει ξανά το κενό στους ψηλούς και τους Σλούκα και Ναν καθοριστικούς, ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε να “σκοτώσει” τη Dubai BC στη Telecom Center Athens και να βελτιώσει το ρεκόρ του στην κατάταξη της Euroleague, σε 8-4.

Οι “πράσινοι” βρίσκονται έτσι πια, μία “ανάσα” από τους πρωτοπόρους της διοργάνωσης, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να παραμένει σταθερά στην κορυφή. Οι Ισραηλινοί πέρασαν με επιβλητικό τρόπο και από την έδρα της Αρμάνι Μιλάνο και… τρομάζουν τον κόσμο στο πρώτο “κομμάτι” της σεζόν.

Τα αποτελέσματα στη 12η αγωνιστική

Τετάρτη 19/11

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

Πέμπτη 20/11

Αναντολού Εφές-Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103- 82

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις 100-99

Παρασκευή 21/11

21:15 Ολυμπιακός-Παρί

21:30 Βίρτους-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια-Μπάγερν

22:00 Βαλένθια-Ερυθρός Αστέρας

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
  2. Ερυθρός Αστέρας 8-3
  3. Παναθηναϊκός 8-4
  4. Ολυμπιακός 7-4
  5. Ζάλγκιρις 7-5
  6. Μονακό 7-5
  7. Μπαρτσελόνα 7-5
  8. Βαλένθια 6-5
  9. Φενέρμπαχτσε 6-5
  10. Αρμάνι Μιλάνο 6-6
  11. Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
  12. Παρί 5-6
  13. Ντουμπάι 5-7
  14. Βίρτους Μπολόνια 5-6
  15. Μπάγερν Μονάχου 5-6
  16. Αναντολού Εφές 5-7
  17. Παρτίζαν 4-7
  18. Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
  19. Μπασκόνια 3-8
  20. Βιλερμπάν 3-9

