Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού και την ήττα του Ολυμπιακού στην 31η αγωνιστική

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-88 τη Ζαλγκίρις και πήρε “ανάσα” στην προσπάθεια να βρεθεί στα πλέι οφ της Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό και έχασε έδαφος για την κορυφή της κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα της Euroleague και παρέμεινε δεύτερος με το ίδιο ρεκόρ με τη Βαλένθια, μετά την ήττα των “νυχτερίδων” με 96-79 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 31η αγωνιστική της διοργάνωσης, όπου ο Παναθηναϊκός ξέσπασε κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Οι “πράσινοι” έβαλαν… φρένο στην κατηφόρα τους και μετά από τέσσερις σερί ήττες στη Euroleague, πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη στη δική τους “μάχη” για την πρώτη εξάδα και την απευθείας συμμετοχή στα πλέι οφ.

Τα αποτελέσματα της 31η αγωνιστικής

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Ντουμπάι-Μπασκόνια 100-94

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις 92-88

Μπάγερν-Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη στη Euroleague