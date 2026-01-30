Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 79-78 στην έδρα της Βιλερμπάν για την 25η αγωνιστική της Euroleague και επέστρεψε στις νίκες στην Ευρώπη, βάζοντας “φρένο” στην κατηφόρα του στην κατάταξη.

Παρότι δεν ενθουσίασε με την εμφάνισή του στη Γαλλία, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φθάσει στη 15η νίκη του στη Euroleague και “έπιασε” ξανά την πρώτη 8άδα της κατάταξης, ενώ πλησίασε ξανά τις πρώτες θέσεις.

Από τα παιχνίδια της δεύτερης ημέρας της 25ης αγωνιστικής πάντως, ξεχώρισε η “βόμβα” της Βίρτους Μπολόνια στο Πριγκιπάτο, αφού με καθοριστικό στο τέλος τον Λούκα Βιλντόσα, “άλωσε” την έδρα της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, με 84-82.

Τα αποτελέσματα στην 25η αγωνιστική

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62

Χάποελ – Μπάγερν 64-79

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν 85-79

Βαλένθια – Μακάμπι 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84

Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 95-92

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις 102-91

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79

Η κατάταξη στη Euroleague

Φενέρμπαχτσε 17-7* Ολυμπιακός 16-8* Χάποελ Τελ Αβίβ 16-8* Βαλένθια 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Μπαρτσελόνα 16-9 Μονακό 15-10 Παναθηναϊκός 15-10 Ερυθρός Αστέρας 15-10 Ζάλγκιρις 14-11 Βίρτους Μπολόνια 12-13 Αρμάνι Μιλάνο 12-13 Dubai Basketball 11-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-15 Μπάγερν Μονάχου 10-15 Μπασκόνια 9-16 Παρί 8-16* Παρτίζαν 8-17 Αναντολού Εφές 6-19 Βιλερμπάν 6-19

* Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και Παρί έχουν από ένα ματς λιγότερο