Τρέλα με Κωνσταντέλια σε live Μαροκινού ράπερ: Έλληνας θεατής τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο παίκτη του κόσμου

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έλαμψε δια της απουσίας του από το live του Μαροκινού ράπερ, Μοράντ, στην Αθήνα
Ο Κωνσταντέλαις πανηγυρίζει το γκολ του/ EUROKINISSI

Ο ράπερ Morad από το Μαρόκο έκανε ένα live στην Αθήνα και όταν ρώτησε το κοινό για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου, η απάντηση που πήρε, πιθανότατα από φίλο του ΠΑΟΚ, ήταν ο Γιαννης Κωνσταντέλιας, με τον ίδιο να μην φαίνεται να γνωρίζει τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

Ο Morad έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και μάλιστα έχει και τραγούδι με το όνομα «Lamine», το οποίο έχει μεγάλη επιτυχία και το πιο πιθανό ήταν να περίμενε ότι θα ακούσει το όνομα του νεαρού σταρ των Καταλανών, όμως ο Έλληνας θεατής χαρακτήρισε τον Κωνσταντέλια ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή.

@slvoicegr Ο γνωστός καλλιτέχνης πραγματοποίησε συναυλία στην Αθήνα και έλληνας ακροατής του τον «τρόλαρε» με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, λίγο πριν μπει το τραγούδι «Lamine», που είναι αφιερωμένο στον σταρ της Μπαρτσελόνα! #fy #slvoice #konstantelias #morad #greece ♬ Lamine – Morad

 

Στη συνέχεια, ο Μαροκινός ξεκίνησε να τραγουδά το κομμάτι για τον Λαμίν Γιαμάλ με πλάνα από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να παίζουν πίσω στην οθόνη. Ο Morad φαίνεται στο βίντεο ότι προσπαθεί να αποδείξει ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο καλύτερος, όμως η άποψη του Έλληνα θεατή, φάνηκε πως υπερίσχυσε από την αντίδραση του κόσμου.

