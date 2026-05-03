Μανρέσα – Βαλένθια 104-102: Ήττα στη ματσάρα της ACB για τους Ισπανούς πριν το Game 3 της Euroleague με τον Παναθηναϊκό

Η Βαλένθια αγωνίστηκε χωρίς τους Μοντέρο και Πραντίγια στο ματς του ισπανικού πρωταθλήματος
Ο Ντε Λαρέα με τη φανέλα της Βαλένθια/ (EUROKINISSI)

Η Βαλένθια έχασε 104-102 από την Μανρέσα εκτός έδρας για το ισπανικό πρωτάθλημα και πλέον στρέφει το μυαλό της στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague με τον Παναθηναϊκό (06/05/26, 21:15), στην οποία οι πράσινοι προηγούνται με 2-0.

Μοντέρο και Πραντίγια απουσίασαν για λόγους ξεκούρασης από τη νίκη της Βαλένθια στην έδρα της Μανρέσα, με τον Μαρτίνεθ να είναι ξεκάθαρο ότι έχει το μυαλό του στο ματς με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως στόχο να μην «σκουπιστεί» από τους πράσινους.

Ο Μπαντιό ξεχώρισε για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, πετυχαίνοντας 16 πόντους, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε και ο Ντε Λαρέα με 11 πόντους και 5 ασίστ. Ο Κοστέλο πρόσθεσε 12 πόντους για την ισπανική ομάδα.

Ο Ομπασοχάν της Μανρέσα όμως, έκανε απίθανο παιχνίδι για να «σβήσει» τις επιδόσεις των αθλητων του Μαρτίνεθ. Ο Βέλγος γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με 30 πόντους. Ο Ρέγες ακολούθησε στο σκοράρισμα για τους νικητές με 17 πόντους.

Η Βαλένθια είναι δεύτερη στην ACB με 21 νίκες, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι πρώτη με 26 νίκες. Η Μανρέσα έφτασε τις 12 νίκες και είναι στη 12η θέση.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102

