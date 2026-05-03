Επικός Χεζόνια πέτυχε νέο τρίποντο από τα 10 μέτρα και εξασφάλισε μειωμένη τηλεοπτική συνδρομή για όλη την Ισπανία

Ένα καλάθι του Χεζόνια έριξε τη συνδρομή για τα παιχνίδια του ισπανικού πρωταθλήματος μπάσκετ από τα 6,99 στα 2,99 ευρώ
Ο Χεζόνια υποκλίνεται στον κόσμο μετά το κατόρθωμά του

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν “καυτός” για τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μούρθια και εκτός από τους 40 πόντους του στο ματς, πέτυχε και ένα τρίποντο, που θα κάνει χαρούμενους πολλούς οπαδούς του μπάσκετ στην Ισπανία. 

Κι αυτό γιατί ο Μάριο Χεζόνια είχε καταφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο DAZN να δεσμευτεί ότι αν σκοράρει ξανά για τρεις από τα 10 μέτρα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα μειώσει τη συνδρομή του για το κανάλι που δείχνει τους αγώνες μπάσκετ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Κροάτης φόργουορντ είχε ρωτήσει σε video του DAZN με ένα τρίποντό του από τα 10 μέτρα κόντρα στη Βαλένθια, αν θα μειώσουν τη συνδρομή τους, σε αντίστοιχο τρίποντο σε επόμενο αγώνα και ανάγκασε ουσιαστικά το παγκόσμιο δίκτυο να δεχθεί το… στοίχημα.

Ο Χεζόνια δεν ξέχασε έτσι το γεγονός και μετά το αντίστοιχο τρίποντό του κόντρα στη Μούρθια, έκανε μία χειρονομία με λεφτά, θυμίζοντας τη… συμφωνία του με το DAZN Espana.

Το διάσημο δίκτυο απάντησε λοιπόν ως εξής: “Κερδισμένη πρόκληση! Ο Μάριο Χεζόνια πετυχαίνει το τρίποντο από το σπίτι του και το πρόγραμμα Plan Baloncesto από το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει νέα τιμή 2,99 ευρώ (σ.σ. από 6,99 ευρώ)”.

