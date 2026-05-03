Στήριξη σε Γιάρεμτσουκ από τον προπονητή της Λιόν: «Έχει τα προσόντα να είναι ο βασικός επιθετικός μας»

Ο Πάουλο Φονσέκα έπλεξε το εγκώμιο του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται ως δανεικός στη Λιόν
Η παρουσία του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν έχει ικανοποιήσει τον προπονητή της ομάδας, Πάουλο Φονσέκα και είναι πιθανό οι Γάλλοι να διαπραγματευτούν με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι για την παραμονή του Ρουμάνου επιθετικού.

Ο Φονσέκα εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Γιάρεμτσουκ, που ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται στη γαλλική ομάδα με τη μορφή δανεισμού, τονίζοντας ότι έχει την ικανότητα και τα προσόντα να είναι το «νούμερο 9» της Λιόν τη νέα σεζόν.

«Ο Ρόμαν είναι εδώ επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι έχει την ικανότητα και τα προσόντα να είναι το “νούμερο 9” μας. Παρότι η θέση του απαιτεί χρόνο, θεωρώ ότι έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά στο γαλλικό πρωτάθλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φονσέκα.

Ο Ουκρανός επιθετικός σε 11 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λιόν έχει πετύχει 4 γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ και το καλοκαίρι θα φανεί αν οι δύο ομάδες να καθίσουν στο τραπέζι για να διαπραγματευτούν το μέλλον του.

