Πένθος στον Άρη Betsson – Πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας Στέργιος Μπουσβάρος

Η οικογένεια του Άρη Betsson βυθίστηκε στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του πρώην μπασκετμπολίστα της ομάδας, Στέργιου Μπουσβάρου, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Στέργιος Μπουσβάρος ήταν μία από τις μεγάλες μορφές του Άρη Betsson, καθώς αγωνίστηκε από το 1954 έως το 1969, αλλά και τη σεζόν 1971-72 στους Θεσσαλονικείς και ήταν από τα σημαντικά μέλη της ομάδας που «έχτισε» το έδαφος για τις μελλοντικές επιτυχίες.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Άρη

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα (03/05) πιο φτωχή, αφού ο Στέργιος Μπουσβάρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ο εκλιπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού ΑΡΗ.

Έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 1954 και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της πρώτης, μεταπολεμικά, μεγάλης ομάδας του ΑΡΗ, η οποία δημιούργησε το έδαφος για τη μετέπειτα ανέλιξή της στην κορυφή. Αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».