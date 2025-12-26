Η βαθμολογία της Euroleague μετά την αγχωτική νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός πήρε μεγάλη νίκη στην Ιταλία κόντρα στη Βίρτους και έφτασε τις 10 νίκες στη διοργάνωση μετά από 18 αγωνιστικές, ενώ εκρεμμεί να δώσει και το παιχνίδι με τη Φενερμπαχτσέ που είχε αναβληθεί. Στην 7η θέση της Euroleague έχουν ανέβει πλεόν οι Πειραιώτες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκατοικεί με 10 νίκες με άλλες τρεις ομάδες (Ρεάλ, Ζαλγκίρις και Ερυθρό Αστέρας) και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί για να υπάρχει μία καλύτερη εικόνα της βαθμολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός είναι τρίτος σε τριπλή ισοβαθμία με Βαλένθια και Μπαρτσελόνα. Την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (02/01/25, 21:15).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/12

Dubai BC-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99

Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

Παρτίζαν-Μακάμπι 87-112

Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός 94-97

Η βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Βαλένθια 12-6

3. Παναθηναϊκός 12-6

4. Μπαρτσελόνα 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 11-7

—————————-

7. Ολυμπιακός 10-7 *

8. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8

9. Ζάλγιρις Κάουνας 10-8

10. Ερυθρός Αστέρας 10-8

—————————-

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-10

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10

15. Παρτίζαν 6-12

16. Παρί 6-12

17. Μπασκόνια 6-12

18. Αναντολού Εφές 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)

Τρίτη 30/12

Βαλένθια – Παρτίζαν 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 21:05

Βιλερμπάν – Παρί 21:15

Μπαρτσελόνα – Μονακό 21:30

Παρασκευή 2/1

Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας 19:00

Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε 21:00

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 21:15

Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC 21:45

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 22:00