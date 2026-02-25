Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζαλγκίρις

Η πρώτη μέρα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τη Φενέρμπαχτσε να εδραιώνεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, έχοντας πλέον τρεις νίκες περισσότερες από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις, ωστόσο με ρεκόρ 18-10 παραμένει σε πλεονεκτική θέση για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχωρίζει η νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί της Μπαρτσελόνα με 85-80, ένα αποτέλεσμα πολύ καλό και για τον Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94 (β’ παρ.)

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC – Βιλερμπάν

20:30 Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

21:45 Παναθηναϊκός – Παρί

Η κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 21-7*

Ολυμπιακός 18-10*

Βαλένθια 18-10

Ρεάλ Μαδρίτης 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11*

Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12

Ερυθρός Αστέρας 17-12

Μπαρτσελόνα 17-12

Μονακό 16-12

Παναθηναϊκός 16-12

Ντουμπάι 14-14

Αρμάνι Μιλάνο 14-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15

Βίρτους Μπολόνια 13-16

Μπάγερν Μονάχου 12-16

Παρί 9-18*

Μπασκόνια 9-19

Αναντολού Εφές 9-20

Παρτίζαν 9-20

Βιλερμπάν 7-21

*Εκκρεμούν τα αναβληθέντα ματς Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (3/3) και Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Μονακό

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα

21:30 Παρτιζάν – Ντουμπάι BC

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

21:30 Μπασκόνια – Παρί