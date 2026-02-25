Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζαλγκίρις

Παραμένει δεύτερος με ρεκόρ 18-10
EUROLEAGUE 2025-2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ÆÁËÃÊÉÑÉÓ ÊÁÏÕÍÁÓ - ÏÓÖÐ

Η πρώτη μέρα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague ολοκληρώθηκε, με τη Φενέρμπαχτσε να εδραιώνεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, έχοντας πλέον τρεις νίκες περισσότερες από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις, ωστόσο με ρεκόρ 18-10 παραμένει σε πλεονεκτική θέση για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, ξεχωρίζει η νίκη της Βίρτους Μπολόνια επί της Μπαρτσελόνα με 85-80, ένα αποτέλεσμα πολύ καλό και για τον Παναθηναϊκό.

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Euroleague

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94 (β’ παρ.)
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC – Βιλερμπάν
20:30 Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Μπασκόνια – Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
21:45 Παναθηναϊκός – Παρί

Η κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 21-7*
Ολυμπιακός 18-10*
Βαλένθια 18-10
Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11*
Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
Ερυθρός Αστέρας 17-12
Μπαρτσελόνα 17-12
Μονακό 16-12
Παναθηναϊκός 16-12
Ντουμπάι 14-14
Αρμάνι Μιλάνο 14-14
Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
Βίρτους Μπολόνια 13-16
Μπάγερν Μονάχου 12-16
Παρί 9-18*
Μπασκόνια 9-19
Αναντολού Εφές 9-20
Παρτίζαν 9-20
Βιλερμπάν 7-21

*Εκκρεμούν τα αναβληθέντα ματς Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί (3/3) και Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε – Μονακό
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Βαλένθια – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα
21:30 Παρτιζάν – Ντουμπάι BC
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου

19:30 Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν
21:00 Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου
21:15 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
21:30 Μπασκόνια – Παρί

