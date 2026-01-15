Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στην έδρα της Μπάγερν

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Μόναχο από την Μπάγερν (85-78) για την 22η αγωνιστική της Euroleague και είδε το ρεκόρ του να πέφτει στο 13-9, με τους Βαυαρούς να βελτιώνουν το δικό τους (8-14) αλλά να παραμένουν χαμηλά στη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η τρίτη ήττα του Παναθηναϊκού στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να έχει μπει με το… αριστερό στο 2026 (προηγήθηκαν οι ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο στην Αθήνα).

Αξίζει να σημειωθεί πως οι “πράσινοι” έχουν πλέον το ίδιο ρεκόρ νικών με τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως μετρά μία ήττα λιγότερη, λόγω της αναβολής του αγώνα του με τη Φενέρμπαχτσε.

Η 22η αγωνιστική

Τετάρτη 14/01

Παρτίζαν-Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/01

Ντουμπάι-Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές-Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν-Παναθηναϊκός 85-78

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια

21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία

* Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6

Μονακό 14-7

Βαλένθια 14-7

Μπαρτσελόνα 14-7

* Φενέρμπαχτσε 13-7

* Ολυμπιακός 13-8

Ρεάλ Μαδρίτης 13-8

Παναθηναϊκός 13-9

Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9

Αρμάνι Μιλάνο 11-10

Ερυθρός Αστέρας 11-10

Βίρτους Μπολόνια 11-11

Ντουμπάι 10-12

Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13

Μπασκόνια 8-14

Μπάγερν Μονάχου 8-14

* Παρί 7-13

Βιλερμπάν 6-15

Αναντολού Εφές 6-16

Παρτίζαν 6-16

* Εκκρεμούν το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και το Χάποελ – Παρί

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπασκόνια

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν

Βαλένθια – Παρί

Μπαρτσελόνα – Dubai BC

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε