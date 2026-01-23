Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής

Η 24η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, με την Παρτιζάν να ρίχνει τη βόμβα της ημέρας, επικρατώντας της πρωτοπόρου, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην 5η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός στην 9η θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την επόμενη αγωνιστική, οι Πειραιώτες υποδέχονται την Μπαρτσελόνα, ενώ οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της Παρτιζάν.

Tα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71

Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89

Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78

Παρί-Ντουμπάι 79-99

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 84-71

Παρτιζάν-Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101

Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας 93-102

Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα 91-98

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7

Φενέρμπαχτσε 16-7*

Ρεάλ Μαδρίτης 16-8

Μπαρτσελόνα 16-8

Ολυμπιακός 15-8*

Μονακό 15-9

Βαλένθια 15-9

Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10

Παναθηναϊκός 14-10

Ερυθρός Αστέρας 14-10

Βίρτους Μπολόνια 11-13

Ντουμπάι 11-13

Αρμάνι Μιλάνο 11-13

Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14

Μπάγερν Μονάχου 9-15

Μπασκόνια 8-16

Παρτιζάν 8-16

Παρί 7-16*

Αναντόλου Εφές 6-18

Βιλερμπάν 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00

Πέμπτη 29/1

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15

Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν στις 21:30

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00

Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45