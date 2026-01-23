Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής

Πέμπτος ο Ολυμπιακός, ένατος ο Παναθηναϊκός
Ο Γιαν Βέσελι της Μπαρτσελόνα
Ο Γιαν Βέσελι της Μπαρτσελόνα / EUROKINISSI

Η 24η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε, με την Παρτιζάν να ρίχνει τη βόμβα της ημέρας, επικρατώντας της πρωτοπόρου, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μετά το τέλος της 24ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός φιγουράρει στην 5η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός στην 9η θέση.

Την επόμενη αγωνιστική, οι Πειραιώτες υποδέχονται την Μπαρτσελόνα, ενώ οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της Παρτιζάν.

Tα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός 68-74
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 75-71
Μπάγερν Μονάχου-Βαλένθια 93-89
Αρμάνι Μιλάνο-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-86
Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 90-78
Παρί-Ντουμπάι 79-99

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια 84-71
Παρτιζάν-Χάποελ Τελ Αβίβ 104-101
Βίρτους Μπολόνια-Ερυθρός Αστέρας 93-102
Βιλερμπάν-Μπαρτσελόνα 91-98

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7
Φενέρμπαχτσε 16-7*
Ρεάλ Μαδρίτης 16-8
Μπαρτσελόνα 16-8
Ολυμπιακός 15-8*
Μονακό 15-9
Βαλένθια 15-9
Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10
Παναθηναϊκός 14-10
Ερυθρός Αστέρας 14-10
Βίρτους Μπολόνια 11-13
Ντουμπάι 11-13
Αρμάνι Μιλάνο 11-13
Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14
Μπάγερν Μονάχου 9-15
Μπασκόνια 8-16
Παρτιζάν 8-16
Παρί 7-16*
Αναντόλου Εφές 6-18
Βιλερμπάν 6-18

*Εκκρεμούν τα Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3) και Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Τρίτη 27/1

Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης στις 22:00

Πέμπτη 29/1

Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές στις 19:45
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου στις 21:05
Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στις 21:15
Αρμάνι Μιλάνο – Παρτιζάν στις 21:30
Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 21:45

Παρασκευή 30/1

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 30/1 στις 20:30
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι 30/1 στις 21:00
Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας 30/1 στις 21:30
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 30/1 στις 21:45

