Η βαθμολογία της GBL μετά την επιβλητική νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ

Πάντα πρώτος ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στο κατόπι του
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν κόντρα στην ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν κόντρα στην ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός «διέλυσε» την ΑΕΚ με 101-63 για τη 10η αγωνιστική της Greek Basketball League και αύξησε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, στην κατάταξη του ελληνικού πρωταθλήματος.

Με τον Ολυμπιακό να οδηγεί την κούρσα χωρίς να έχει γνωρίσει ακόμη την ήττα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με το δικό του μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα στην Greek Basketball League, να έχει έρθει στο “αιώνιο” ντέρμπι του ΣΕΦ.

H AEK “έπεσε” από την πλευρά της στο 5-4 στην κατάταξη της GBL, ενώ ο Πανιώνιος γνώρισε την 9η ήττα του σε 10 παιχνίδια με το 101-95 κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Ηρακλής – Άρης 80-82
Μύκονος – Καρδίτσα 75-65
Πανιώνιος – Προμηθέας Πάτρας 95-101
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 101-63

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι – Ολυμπιακός 16:00
*Ρεπό ο Κολοσσός Ρόδου

Η κατάταξη στην GBL

  1. Ολυμπιακός 9-0*
  2. Παναθηναϊκός 8-1
  3. ΠΑΟΚ 6-2*
  4. Περιστέρι 5-3*
  5. ΑΕΚ 5-4
  6. Ηρακλής 4-5
  7. Προμηθέας 4-5
  8. Άρης 4-5
  9. Μύκονος 4-5
  10. Καρδίτσα 3-6
  11. Μαρούσι 2-6*
  12. Κολοσσός Ρόδου 2-7
  13. Πανιώνιος 1-9
    *Αγωνίζονται αύριο Κυριακή

