Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία του Άρη – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες με το εντυπωσιακό 3-2 κόντρα στο Λεβαδειακό στην 5η αγωνιστική της Super League και βρέθηκε ξανά μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Μετά την πρώτη απώλεια βαθμών κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στο Λεβαδειακό, αλλά πήρε το “τρίποντο” και έφθασε τους 13 βαθμούς, περιμένοντας πλέον τα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ που μπορούν να τον “πιάσουν” στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άρης αντίθετα, δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του με τον Μανόλο Χινένεθ στον πάγκο του, αφού ο Πανσερραϊκός απέσπασε ισοπαλία με 1-1 στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και σταμάτησε την ανοδική πορεία των “κιτρίνων”.

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ φάσεις και γκολ

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 17:00

ΟΦΗ – Κηφισιά 19:00

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 18:00

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 13 (5)

2. ΑΕΚ 10 (4)

3. ΠΑΟΚ 10 (4)

4. Άρης 10 (5)

5. Λεβαδειακός 7 (5)

6. Βόλος 6 (4)

7. Ατρόμητος 4 (4)

8. Κηφισιά 4 (4)

9. Παναιτωλικός 4 (4)

10. ΑΕΛ 3 (4)

11. ΟΦΗ 3 (3)

12. Παναθηναϊκός 2 (3)

13. Πανσερραϊκός 2 (5)

14. Αστέρας Τρίπολης 1 (4)