Η βαθμολογία της Super League μετά την «γκέλα» του ΠΑΟΚ και το «διπλό» του Άρη – Όλες οι φάσεις και τα γκολ από τα ματς

Στην πρώτη του απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα υποχρεώθηκε ο ΠΑΟΚ καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος δίχως τέρματα με τον Παναιτωλικό (0-0) στο γήπεδο της Τούμπας, σε ματς για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναιτωλικός έβαλε… φρένο στο απόλυτο σερί του ΠΑΟΚ και τον στέλνει έντονα προβληματισμένο στο ματς της Τετάρτης (24.09.2025, 19:45) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Με το βαθμό αυτό, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, αλλά έχασε την ευκαιρία να το κάνει με “τρίποντο” και να περιμένει στη συνέχεια ένα βολικό αποτέλεσμα από τα Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και ΑΕΛ – ΑΕΚ.

Συνέχεια στο σερί νικών -με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του- έδωσε ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 1-0 της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς στο Αγρίνιο και με 9 βαθμούς σε τέσσερις αγώνες έφτασαν στην κορυφή Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο.

Η Κηφισιά σκόραρε στο 19′ με τον Πόμπο αλλά το γκολ δεν μέτρησε επειδή καταλογίστηκε χέρι του Τεττέη στο ξεκίνημα της φάσης που απέφερε το τέρμα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χουχούμης είδε την κίτρινη κάρτα που είχε δεχθεί για το φάουλ στον Μορόν να “αναβαθμίζεται” σε κόκκινη, μετά την εμπλοκή του VAR. Το γκολ της νίκης του Άρη ήρθε το 87′, από τον Μισεουΐ.

Ο Βόλος πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη Super League, επικρατώντας 2-1 στο Πανθεσσαλικό του Αστέρα Τρίπολης. Έτσι, έφτασε τους 6 βαθμούς και άφησε τους Αρκάδες στον 1 και στην… ουρά. Η ομάδα της Μαγνησίας με σκόρερ τον Λάμπρου και τον Φορτούνα πέτυχε δύο τέρματα, ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μακέντα.

Πανσερραϊκός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δημοτικό στάδιο των Σερρών, με την γηπεδούχο ομάδα του Κριστιάνο Μπάτσι να κατακτά τον πρώτο βαθμό και να σημειώνει το πρώτο γκολ της στη φετινή Super League. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 18′, με άπιαστο σουτ του Μίχορλ. Στο 69΄ οι γηπεδούχοι έφτασαν στο τελικό 1-1 με τον Μάρας.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισιά – Άρης 0-1

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Η βαθμολογία μετά τα ματς του Σαββάτου (20.09.2025)

ΠΑΟΚ 10 βαθμοί

Ολυμπιακός 9

ΑΕΚ 9

Άρης 9

Βόλος 6

Λεβαδειακός 4

Ατρόμητος 4

Κηφισιά 4

Παναιτωλικός 4

ΟΦΗ 3 *

ΑΕΛ 2

Παναθηναϊκός 1 *

Αστέρας Τρίπολης 1

Πανσερραϊκός 1

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα της Super League

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

20:30 Άρης – Πανσερραϊκός

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 ΑΕΚ – Βόλος

19:00 ΟΦΗ – Κηφισιά

20:30 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

21:00 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ