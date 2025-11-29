Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες των Άρη, Κηφισιάς και Βόλου, παραμονές του Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

Η 12η αγωνιστική της Super League έκανε “σέντρα” το Σάββατο (29.11.2025) με την αναμέτρηση ΟΦΗ – Βόλος. Η ομάδα της Μαγνησίας πέρασε με 1-0 από το Ηράκλειο και παρέμεινε μια “ανάσα” από την πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα.

Ακολούθησαν άλλες δυο αναμετρήσεις. Ο Άρης πήρε μία νίκη – θρίλερ επί της ΑΕΛ Novibet με 2-1, με το “τρίποντο” να κρίνεται στο τελευταίο λεπτό και κρατήθηκε την έβδομη θέση. Η Κηφισιά έμεινε στο -1 από τους Θεσσαλονικείς, μετά το άνετο 3-0 επί του Πανσερραϊκού.

Στο πρόγραμμα της Κυριακής δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, ενώ οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες εκτός έδρας “μάχες” κόντρα σε Παναιτωλικό και Λεβαδειακό, αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

ΟΦΗ – Βόλος 0-1

Άρης – ΑΕΛ Novibet 2-1

Κηφισιά – Πανσερραϊκός 3-0

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ατρόμητος – Αστέρας Aktor 17:00 NS2 HD

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 17:00 CS1 HD

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 19:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 21:00 CS1 HD

Η βαθμολογία (12 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

————————————–

5. Βόλος 21

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 16

8. Κηφισιά 15

————————————–

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας Aktor 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

* Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει δέκα ματς και ο ΟΦΗ ένδεκα

* Άρης, ΑΕΛ Novibet, Βόλος, Κηφισιά και Πανσερραϊκός έχουν δώδεκα παιχνίδια