Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες του Ολυμπιακού, του Άρη και του Βόλου – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 5-0 τον Πανσερραϊκό στην 3η αγωνιστική της Super League και συνέχισε με το απόλυτο την πορεία του στη φετινή Super League, όντας -έστω και προσωρινά- μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Εν αναμονή των αγώνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στην 3η αγωνιστική της Super League, ο Ολυμπιακός προελαύνει στη βαθμολογία και έχει ξεκινήσει εξαιρετικά την προσπάθεια “υπεράσπισης” του τίτλου του πρωταθλητή.

Στα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας στη Super League, είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα, αφού ο Άρης νίκησε με 2-1 στην έδρα του Ατρομήτου και ο Βόλος “πέρασε” με το ίδιο σκορ από το Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού.

Οι “κίτρινοι” ξεκίνησαν έτσι με νίκη την “εποχή” Χιμένεθ, ενώ οι Θεσσαλοί πανηγύρισαν την πρώτη νίκη και τους πρώτους τους βαθμούς στη φετινή Super League.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, 2025

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Ατρόμητος – Άρης 1-2

Δείτε εδώ τα highlights του αγώνα

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 2025

Αστέρας – ΑΕΛ 18:00

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 18:00

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 20:00

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 21:30

Η βαθμολογία της Super League