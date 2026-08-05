Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Οι πράσινοι φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του άτυχου Παντελίδη πριν την έναρξη της αναμέτρησης

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε σοβαρά και θα μείνει εκτός δράσης για 4-6 μήνες
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παντελίδη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ξέχασαν του Παύλο Παντελίδη, που τραυματίστηκε σοβαρά και πριν την έναρξη του αγώνα πόζαραν με τη φανέλα του στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea και χειρουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/07/26) για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αποκόμισε στην κνήμη του.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παντελίδη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Έλληνας εξτρέμ θα αναγκαστεί να μείνει μακριά από τη δράση για 4 με 6 μήνες, και οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να τον ξεχάσουν πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

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Αθλητικά
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