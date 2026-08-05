Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948: Οι πράσινοι φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα του άτυχου Παντελίδη πριν την έναρξη της αναμέτρησης

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν ξέχασαν του Παύλο Παντελίδη, που τραυματίστηκε σοβαρά και πριν την έναρξη του αγώνα πόζαραν με τη φανέλα του στην καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea και χειρουργήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31/07/26) για να ξεπεράσει το πρόβλημα που αποκόμισε στην κνήμη του.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τη φανέλα του Παντελίδη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Έλληνας εξτρέμ θα αναγκαστεί να μείνει μακριά από τη δράση για 4 με 6 μήνες, και οι συμπαίκτες του δεν μπορούσαν να τον ξεχάσουν πριν την έναρξη της αναμέτρησης.