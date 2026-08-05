Η Ρεάλ Μαδρίτης δίνει 140.000.000 ευρώ στη Λειψία και κάνει δικό της τον Γιαν Ντιομαντέ

Ο Γιαν Ντιομαντέ έκανε μία καταπληκτική σεζόν με τη Λειψία και έλαμψε με την Ακτή Ελεφαντοστού στο Μουντιάλ, αναγκάζοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον κάνει δικό της.

Το κόστος της μεταγραφής του 19χρονου εξτρέμ ανέρχεται στα 140.000.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ Μαδρίτης θα ενισχύσει τη δεξιά πλευρά της επίθεσης, ενώ στα αριστερά θα βρίσκεται ο Βινίσιους, που συμφώνησε να παραμείνει στο σύλλογο, παρά τα σενάρια αποχώρησης.

Ο Αφρικανός μεσοεπιθετικός την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Λειψίας κατέγραψε 36 συμμετοχές, ενώ σκόραρε 13 φορές και μοίρασε 10 ασίστ σε Bundeslida και Κύπελλο Γερμανίας.